В Днепре десятки домов после ливня стоят затопленными: там не строят ливневую канализацию

Уровень воды местами достигает сорока сантиметров.

Десятки домов и почти сотня дворов до сих пор затоплены в Днепре. Уровень воды местами достигает сорока сантиметров.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

После очередного ливня спасатели работают в усиленном режиме, чтобы откачать воду. Но она снова прибывает, потому что идет дождь каждый день. Только с начала июня до чрезвычайников поступило более семисот обращений от жителей частного сектора из районов, расположенных в низине. И так повторяется из года в год.

В мэрии объясняют, строить здесь ливневую канализацию слишком дорого. Кроме того, люди сами засоряют реку Гнилокиш, где стремительно поднялась вода во время ливней. Спасатели уже достали оттуда полторы тонны мусора.

Напомним, что в затопленной внезапным ливнем Керчи, проверять которую приехал самопровозглашенный глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, вслед за лодкой, на которой его возили — гребли кролем трое спасателей. Им в лодке места вероятно не хватило.

Ночью в городе прошел мощный ливень, осадков вылилось вдвое больше месячной нормы. Поэтому Керчь ушла под воду, улицам центра стало невозможно проехать, затопило десятки машин. Синоптики утверждают, непогода продлится до пятницы.

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