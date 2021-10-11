В Днепре девочка чудом выжила после падения с окна на седьмом этаже

В Днепре девочка чудом выжила после падения с окна на седьмом этаже

Девочку спасли ветви, на которые она упала.

Выпала из 7 этажа, но выжила. В Днепре медики спасают 12-летнюю девушку. Сейчас школьница в реанимации, но уже пришла в себя.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

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Она вместе с друзьями гуляла в заброшенном здании в центре города. Из-за того что аварийное сооружение не охраняют, там постоянно собирается молодежь и бездомные.

Около 10 вечера девушка сидела на подоконнике, когда на шум подростков пришел человек с фонариком. Пока дети говорили с ним, девушка вдруг выпала из окна. Ее жизнь спасла куча веток и мусора под зданием. «Здесь достаточно и с третьего упасть на бетон, чтобы погибнуть. Жива осталась, с амортизировали ветви. Как я их буду гонять? И что я там сделаю один против толпы пьяной молодежи?», — рассуждает охранник територии.

Медики говорят, у девушки переломы и ушибы, но угрозы для жизни нет. «Состояние полностью стабилизировано. Жизни ребенка ничего не угрожает, она уже в ясном сознании. Но самого момента она не помнит, была потеря сознания, поэтому что-то подробнее выяснить не удается», — рассказывает заведующий отделением реанимации областной детской больницы Сергей Егоров.

Новости Украины: 12-летняя школьница выжила после падения с седьмого этажа заброшенного здания

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