В Днепре годовалый малыш едва не погиб из-металлического болта: подробности спасения

Помочь мальчику не удалось ни маме, ни врачам скорой, а впоследствии и реаниматологам.

Годовалого малыша, который едва не погиб из-за металлического болта, спасли в Днепре. Счет шел буквально на минуты.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 21 сентября.

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Мальчик играл дома, когда вдруг начал задыхаться. Мать пыталась вытянуть посторонний предмет, но не смогла. Не удалось это и врачам скорой, а впоследствии и реаниматологам. Ведь болт перекрыл дыхательные пути, к тому же гортань сильно отекла. Поэтому врачи срочно сделали разрез на шее и вставили трубки, чтобы малыш мог получать кислород. Уже потом удалось специальным оборудованием вытащить болт длиной четыре сантиметра.

"Шуруп заблокировал вход в гортань, и у ребенка началась сильная асфиксия. Он не мог дышать. Если бы мама протолкнула шуруп внутрь, он попал бы в легкие или в бронхи. Надо было шуруп только вытаскивать. На бытовом уровне это сделать было невозможно", — рассказывает заведующий отоларингологическим отделением Игорь Березнюк.

Как металлический предмет оказался у малыша — мать не знала. Мальчик две недели провел в реанимации, потом еще неделю под наблюдением медиков. Сейчас ребенок полностью здоров, говорят специалисты областной детской больницы.

"Когда мы победили отек, ребенок начал нормально самостоятельно дышать. Маленьких детей нужно оберегать от мелких предметов, чтобы исключить, в принципе, риск того, что что-то может попасть в дыхательные пути", — добавила врач отделения реанимации областной детской больницы Татьяна Фисюн.

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Напомним, во Львове провели уникальную операцию — малышу установили специально под стимулятор для дыхания.

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