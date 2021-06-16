Днепр накрыла непогода: жители публикуют снимки "малинового" заката, "НЛО" и смерча

По данным синоптиков, за несколько часов в городе выпало 9 мм осадков.

В Днепре непогода принесла с собой не только обвалы набережной, смытый асфальт и затопленные улицы, но и потрясающей красоты облака.

Снимками природного явления местные жители делились в социальных сетях.

Так, вечером 15 июня над городом повисли облака, которые многие поначалу принял за торнадо. Однако со смерчем в них нет ничего общего.

Позже на небе "засветился" закат, который в соцсетях прозвали "малиновым". Сопровождался он сильным ливнем, который уже традиционно затопил городские проспекты и улицы.

Свои эмоции от увиденного местные жители публиковали в комментариях:

Думаю, еще года 2—3 и погода научиться делать нормальные смерчи.

Смерч, но какой-то слабый.

Прибытие НЛО.

В то же время синоптики говорят, что такое строение облаков — обычное следствие плохой погоды.

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"Красные облака на закате — обычное явление. Солнечный свет сам по себе белый, при этом в него входят различные световые волны. Когда солнце садится, атмосфера полностью поглощает длинные волны, поэтому заход солнца мы видим красным", — пояснила ТСН.ua начальница городского центра гидрометеорологии Александра Смирнова.

Фото із соцмереж

Она также отметила, что за первые числа июня выпало около 157% нормы месячных осадков. Дождь же должен отступить на выходных, 19—20 июня.

Фото из социальных сетей

"К нам с юга заходят непрерывные циклоны, которые в Украине заблокировали антициклоны. Поэтому у нас льет. С 19 числа должно распогодиться, пойдет повышение температуры, осадков не ожидается", — подчеркнула синоптик.

Фото із соцмереж

Напомним, что в микрорайоне Раково в Хмельницком затопило дорогу, хотя дожди в городе выпали еще вчера. На затопленной улице Черновола, покрытой водой рыжего цвета, под асфальт провалился грузовик.

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