Днепр накрыла непогода: жители публикуют снимки "малинового" заката, "НЛО" и смерча

По данным синоптиков, за несколько часов в городе выпало 9 мм осадков.
В Днепре непогода принесла с собой не только обвалы набережной, смытый асфальт и затопленные улицы, но и потрясающей красоты облака.
Снимками природного явления местные жители делились в социальных сетях.
Так, вечером 15 июня над городом повисли облака, которые многие поначалу принял за торнадо. Однако со смерчем в них нет ничего общего.
Позже на небе "засветился" закат, который в соцсетях прозвали "малиновым". Сопровождался он сильным ливнем, который уже традиционно затопил городские проспекты и улицы.
Свои эмоции от увиденного местные жители публиковали в комментариях:
- Думаю, еще года 2—3 и погода научиться делать нормальные смерчи.
- Смерч, но какой-то слабый.
- Прибытие НЛО.
В то же время синоптики говорят, что такое строение облаков — обычное следствие плохой погоды.
"Красные облака на закате — обычное явление. Солнечный свет сам по себе белый, при этом в него входят различные световые волны. Когда солнце садится, атмосфера полностью поглощает длинные волны, поэтому заход солнца мы видим красным", — пояснила ТСН.ua начальница городского центра гидрометеорологии Александра Смирнова.
Она также отметила, что за первые числа июня выпало около 157% нормы месячных осадков. Дождь же должен отступить на выходных, 19—20 июня.
"К нам с юга заходят непрерывные циклоны, которые в Украине заблокировали антициклоны. Поэтому у нас льет. С 19 числа должно распогодиться, пойдет повышение температуры, осадков не ожидается", — подчеркнула синоптик.
Напомним, что в микрорайоне Раково в Хмельницком затопило дорогу, хотя дожди в городе выпали еще вчера. На затопленной улице Черновола, покрытой водой рыжего цвета, под асфальт провалился грузовик.