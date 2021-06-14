В Днепре граждане Нигерии во время празднования дня рождения перерезали горло четырем козлам

За это гражданам может светить вполне серьезное наказание.

В Днепре 12 иностранцев во время празднования дня рождения перерезали горло четырем козлам, после чего бросили их в костер.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

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Так, в соцсетях появилась информация о том, что на одном из городских пляжей граждане Нигерии убивали и сжигали коз. Отдыхающие на водоеме услышали крики животных и вызвали полицию. Впоследствии на место инцидента приехал наряд спецподразделения "ТОР".

"На пляже полицейские обнаружили 12 человек. Они объяснили, что празднуют день рождения. На месте также нашли четыре обжаренные туши коз без голов и одного живого связанного козла. Граждан Нигерии задержали и доставили в отделение полиции", — рассказали ТСН.ua в пресс-службе патрульной полиции области.

Там также подчеркнули, что "вечеринка" для нигерийцев может обернуться вполне серьезными последствиями, поскольку квалифицировать инцидент можно как жестокое обращение с животными.

Напомним, что в Киеве с 10 этажа выбросили собаку. Визг услышали соседи, они и выбежали на улицу. Зато пьяный владелец пытался затянуть полуживого пса домой. Пришлось вызвать полицию.

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