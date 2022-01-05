В Днепре хозяин натравил взбешенного пса на прохожего, который шел в магазин

В Днепре хозяин натравил взбешенного пса на прохожего, который шел в магазин

Мужчина отбивался, как мог, поэтому пес укусить его не смог.

В Днепре владелец собаки во время выгула отпустил животное и оно напало на прохожего. Жители района, где это произошло, утверждают – этот случай уже третий за полгода. И якобы бы владелец сам натравливает пса на людей. На него уже написали не одно заявление в полицию, но он продолжает держать в ужасе жителей окрестных дворов.

О том, как положить этому конец – 4 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Марьяна – дочь пострадавшего – говорит, отец приехал к ним праздновать Новый год и день рождения. Пошел в магазин, и тут на него налетела взбешенная собака. Мужчина отбивался, как мог, поэтому пес укусить его не смог.

В Днепре собака напала на прохожего во время выгула | Новости Украины

Повезло и другой семье из этого спального района. В мае прошлого года этот же мужчина скандалил и выгуливал пса без намордника.

Кроме того молодой человек вместе с подругой натравили пса на женщину с двумя собаками. Что мужчина, часто в неадекватном состоянии, выгуливает животное без намордника, подтверждают и другие жители спального района.

На владельца собаки полиция выписала админпротокол. За нарушение правил содержания ему грозит штраф до трех с половиной тысяч гривен. Также суд может конфисковать собаку.

Напомним:

В столице на входе в магазин, среди спального микрорайона, пес бойцовской породы насмерть загрыз кошку. Вытащить пушистую из пасти собаки пытались очевидцы, но тщетно: от травм животное погибло. Местные боятся, чтобы пес не набросился и на них, потому что хозяин всегда выгуливает животное без намордника.

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Автор: Анастасия Неверная