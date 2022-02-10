В Днепре из ловушки собственного дома во время пожара спасли пенсионерку: подробности

Под угрозой были и соседи, ведь пламя уже подбиралось к деревянной лестнице между этажами.
В ловушке собственного дома — в Днепре во время пожара спасли пенсионерку, заблокированную с одной стороны огнем, а с другой — решеткой, — об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 9 февраля 2022 года.
Дом на первом этаже многоквартирного дома загорелся утром. Огонь охватил коридор, так что выскочить на улицу 67-летняя женщина не могла. А на окнах была решетка. Под угрозой были и соседи, ведь пламя уже подбиралось к деревянной лестнице между этажами. Однако вовремя прибыли спасатели.
Они вынесли хозяйку из огненной ловушки и вывели ее из задымленного дома. Пожар был потушен менее чем через час. Ее причины выясняются.
Обошлось без погибших и пострадавших. Хозяйка квартиры, в которой занялось, отделалась испугом.
Напомним, что в Киеве вспыхнул огонь в квартире в 9-этажном жилом доме по улице Смелянской, что в Соломенском районе. В результате пожара погиб мужчина.
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