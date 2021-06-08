В Днепре из окна многоэтажки выпал мужчина: потерпевший скончался на месте

Правоохранители устанавливают, была ли это случайность или мужчина пытался свести счеты с жизнью.

В Днепре ночью 8 июня с окна многоэтажки выпал человек. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе Днепровского отделения полиции.



Как стало известно, трагедия произошла около 2:00 на улице Юрия Кондратюка — там 46-летний мужчина выпал из окна 5-го этажа. Сейчас копы устанавливают, была ли это случайность или местный житель пытался свести счеты с жизнью.



"Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации "самоубийство". Продолжается проверка", — рассказала нам пресофицерка Днепровского отделения полиции Алина Стадник.



Напомним, что в Краматорске местная жительница пыталась перелезть с одного балкона на другой. В какой-то момент женщина сорвалась и упала с высоты шестого этажа.

Новости Украины: во Львове спасают 10-летнюю девочку, которая выпала из окна третьего этажа

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку