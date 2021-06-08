В Днепре из окна многоэтажки выпал мужчина: потерпевший скончался на месте

Правоохранители устанавливают, была ли это случайность или мужчина пытался свести счеты с жизнью.
В Днепре ночью 8 июня с окна многоэтажки выпал человек. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе Днепровского отделения полиции.
Как стало известно, трагедия произошла около 2:00 на улице Юрия Кондратюка — там 46-летний мужчина выпал из окна 5-го этажа. Сейчас копы устанавливают, была ли это случайность или местный житель пытался свести счеты с жизнью.
"Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации "самоубийство". Продолжается проверка", — рассказала нам пресофицерка Днепровского отделения полиции Алина Стадник.
Напомним, что в Краматорске местная жительница пыталась перелезть с одного балкона на другой. В какой-то момент женщина сорвалась и упала с высоты шестого этажа.