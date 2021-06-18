В Днепре из-за ливней обрушился уже почти километр набережной

В местном парке люди ловили рыбу голыми руками.

На Днепропетровщине обесточены 70 населенных пунктов. А в областном центре снова подтопления и разрушения, произошел уже третий за полторы недели обвал набережной.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

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Опасный отрезок длиной около ста метров огражден, а коммунальщики разбирают обвал. Всего же по оценкам чиновников, от подтопления пострадали около 900 метров набережной, которую планируют восстановить после прекращения дождей.

Чтобы обезопасить жителей города чиновники перекрыли пешеходную зону вокруг обвала. Очередная ливень началась примерно в десять вечера. В течение нескольких часов затопило ли весь город. Видеокадры ночной непогоды горожане активно распространяли в соцсетях. На кадрах видно как автомобили плывут даже центральными проспектами.

А утром по улицам поплыв лодки, а в местном парке люди ловили рыбу голыми руками.

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Но если в центре вода сошла довольно быстро, потому что коммунальщики круглосуточно прочищают ливневки, то жители частного сектора плавают до сих пор. Подтопленными остаются 55 домовладений, и более сотни дворов. Чтобы откачать воду дополнительно привлекли технику и спасателей с Новомосковска и Каменского, которые почти не пострадали от непогоды. Впрочем, даже этих ресурсов не хватает, жителям приходится самостоятельно осушать свои участки. Здесь считают убытки — смыты огороды, изуродована мебель в домах. «Купил насос, качаю вторые сутки сам воду. Собака остался, кошка — уже нет, утонула», — говорит местный житель.

Ночной ураган пообрывал и линии электропередач почти 7 десятках населенных пунктов области. На утро без света сидели около 30000 жителей, впрочем сейчас электроснабжения вернули уже более чем в двае третьих обесточен домов.

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