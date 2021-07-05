В Днепре из-за внезапного приступа эпилепсии водитель совершил ДТП: имел ли он право садиться за руль

Жертв в результате аварии нет.

Эпилепсия за рулем едва не стоила жизни людям в Днепре: через внезапное нападение болезни и отсутствие контроля автомобилем произошла масштабная авария. Кроме искореженного железа и небольших травм пассажиров встречной маршрутки, все обошлось без потерь. Сейчас правоохранители выясняют, имел ли право водитель, у которого приступы эпилепсии, вообще садиться за руль.

Как должна работать система медицинской проверки водителей и кто вообще не имеет права садиться за руль, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

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В городе Днепр водителю микроавтобуса прямо во время движения стало плохо. На пути ему попались полицейские, которые чудом избежали столкновения. После того бус зацепил два других авто, в конце концов остановился на тротуаре. У водителя случился приступ эпилепсии. Весен 2020 жуткое ДТП произошло в центре Киева: водитель внедорожника выезжает на пешеходную зону, авто несется прямо на людей и влетает в остановку общественного транспорта. Два человека погибли. По заключению прокуратуры, 66-летний водитель потерял сознание. Проблемы со здоровьем не позволяли ему вообще садиться за кермо.Торик в июне в Одессе мужчине стало плохо за рулем и он чудом не влетел в детскую площадку. Водитель потерял сознание, а затем его вообще пришлось реанимировать на месте.

Подобные случаи на украинских дорогах случаются нередко. Чудо, если при этом водитель, которому стало плохо, не затронет другие машины либо не наедет на людей. Как так происходит, что люди, которые управляют автомобилем, могут иметь серьезные проблемы со здоровьем? Главная ответ — коррупция, потому что справку без проблем можно купить. Впрочем, наличие "липовой" справки спасет не всегда — особенно при ДТП.

Из-за внезапного приступа эпилепсии у водителя в Днепре произошла авария

Изменить ситуацию хотели и в Минздраве, где разрабатывали специальную форму справки, которую сложно подделать. Изменений жаждал и эксминистр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет: планировал ввести электронный реестр справок, куда бы попадали только настоящие документы. Однако на данный момент никаких изменений.

Между тем в Украине действует закон, утверждает перечень болезней и пороков, которым за руль нельзя. Если бы каждый водитель проходил полную медкомиссию, то за руль не допустили большое количество желающих. Ведь среди них: недостатки зрения и заболевания глаз расстройства и болезни, влияющие на вестибулярный аппарат; нарушения опорно-двигательного аппарата или болезни, уменьшают подвижность; идсутнисть конечностей; заболевания сосудов и сердца; болезни, значительно затрудняют дыхание, хронические психические заболевания и состояния, которые приравниваются к ним. В том числе и эпилепсия.

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