В Днепре ливень затопил станцию метро "Центральная": как она сейчас выглядит

В мэрии говорят, что ликвидировать искусственно созданный "бассейн" коммунальщики не будут.

В Днепре затопило недостроенную станцию метро "Центральная". Сильные дожди, которые заливали город на прошлой неделе, буквально создали на стройплощадке искусственный "бассейн".

Фотографии затопленной станции местные жители публикуют в социальных сетях.

Так, на фото видно заполненную водой строительную площадку станции метро "Центральная", что находится рядом с площадью Героев Майдана. ТСН.ua в пресс-службе горсовета Днепра сообщили, что ликвидировать последствия непогоды коммунальщики не планируют, поскольку затопление ни на что не влияет.

"Осадки никоим образом не повлияли на процесс строительства метро и никуда не попали", — подчеркнули в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета.

Напомним, что в Днепре дождь затопил почти полсотни жилых домов. Под водой оказались разные части города, а также набережная, которая продолжает обваливаться.

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