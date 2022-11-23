В Днепре мальчик-талисман для военных дождался раненого друга, о встрече с которым мечтал

В Днепре мальчик-талисман для военных дождался друга, которого мечтал увидеть после его исчезновения, говорится в ТСН.

Второклассник Артем из Днепропетровщины уже полгода с самодельным флажком поздравляет защитников, что едут на передовую его поселком. ТСН рассказывала о ежедневных дежурствах мальчика, которого военные окрестили "Талисманом". Им Артем каждый раз рассказывал о своем величайшем желании — еще раз увидеться с пропавшим другом-военным.

Наконец, раненый воин смог приехать к мальчику после лечения. Этой встречи ребенок ожидал с лета, когда его друг внезапно исчез.

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Наблюдательный пункт, чтобы поддерживать военных, Артем обустроил еще в апреле рядом со своим домом. С самодельным флагом и песнями поздравлял их каждый день после учебы. За невероятную искренность защитники назвали его своим талисманом. Но из сотен военных, поддерживаемых в эти месяцы, мальчику больше всего пришелся по душе один человек. Но однажды мужчина перестал проезжать. Бабушка принялась искать друга Артемки. Наконец через неделю отчаяния — в октябре первое обнадеживающее известие, военный нашелся, но в госпитале. Им тогда удалось поговорить по телефону и договориться о предстоящей встрече.

Военный сдержал обещание, хоть и с тростями, но приехал к талисману, еще и с подарками.

"Зашкаливают эмоции! Просто зашкаливают! Я вам не могу передать! Даже давление поднялось! Дай ему, Боже, здоровье, чтобы он поправился, чтобы перенес операцию, чтобы встал в строй", — говорит бабушка, которая радуется за внука.

У военного впереди лечение, но Артем уверен, что скоро обязательно встретятся снова. Обещает дежурить на обочине фронтового пути, пока не осуществится его еще одна, самая большая мечта — победа Украины в этой войне.

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