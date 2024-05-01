В Днепре медики призвали сдавать кровь для раненых из-за войны России: как отреагировали горожане

День донора объявила больница в Днепре, спасающая пострадавших в результате российской агрессии. Здесь развернули специальные операционные, чтобы без задержек принять всех желающих.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Нужно 14 доноров, что восстановить кровь у тяжелораненого бойца

Пятидесяти однолетнего Александра в крайне тяжелом состоянии доставили из Донецкой области. Отец четырех детей и дедушка восьми внуков потерял ноги во время боев в Донецкой области. Благодаря усилиям медиков он наконец в сознании в реанимации.

"Продолжался бой. Он длился - ойойой. Этот бой длился полтора суток. Люди погибают очень много от того, что теряют кровь. И этим людям, которые сдают кровь, большое спасибо", - говорит боец.

Военный Александр

Ему уже перелили более пяти литров и это еще не предел.

"Где-то в среднем 14 человек нужно, чтобы восстановить кровь Александра. Каждую секунду мы видим, что наши герои, подобные Александру, теряют кровь на операциях, с перевязками. И мы постоянно должны восстанавливать эту кровь, чтобы они выживали", - говорит врач.

Жители Днепра отреагировали на призыв медиков и пришли сдать кровь

На призыв медиков - очередь аж на улице. Люди разного возраста и профессий пришли в больницу. Здесь на один день развернули специальную операционную, чтобы принять всех желающих и сделать запас крови.

"Так должно быть. Мы же единая страна, мы должны друг другу помогать", - говорит жительница Днепра.

Без колебаний пришла сдать кровь администратор магазина Татьяна Бескровная. Она сдает кровь уже более двадцати лет подряд и собственным примером демонстрирует: донорство здоровья не портит.

Очередь в Днепре из желающих сдать кровь

"У меня папа умер от рака крови. И видимо, это побудило меня сдавать. Только разрешили - с 18 лет сдаю кровь. И ни разу не пожалела. Очень много людей знаю, которым сдала", - говорит Татьяна.

Только в одной больнице Днепра за время полномасштабного вторжения перелили более 16 тонн донорской крови. Медики призывают украинцев не ждать приглашений - а сделать донорство привычкой, которая будет спасать жизни других.

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Напомним, в ночь на 1 мая Россия снова атаковала Одессу баллистическими ракетами. Погибли три человека.

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