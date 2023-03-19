В Днепре медики удивительным образом спасают глаза пострадавшим от взрывов бойцам и гражданским

В Днепре спасают зрение военных и гражданских, пострадавших во время боевых действий. В их глазах обломки, куски бетона и ожоги от пламени. Только с начала полномасштабного вторжения в одной больнице сделали более двух тысяч операций. Медикам удалось добиться невероятных результатов. Лишь в нескольких случаях пришлось удалять глаз, в других – смогли спасти, говорится в ТСН.

Одна операция позади, еще одна впереди – Михаилу пытаются спасти зрение, у него в глазу обломок. “Миллиметра четыре, и все будет хорошо. Сетчатка на месте. Хорошо все сделаем и будешь видеть”, — говорят в ходе обследования медики.

Он был футболистом в Закарпатье, но все изменило полномасштабное вторжение. Добровольцем пошел в армию и воевал возле Кременной в Луганской области. Ранение получил, когда отражали вражеский штурм. “С дрона сбросили гранату. Раз – просто взрыв перед лицом. Я упал. Собратья подняли. Таково было ощущение, что пол лица нет, таков был удар. Оборону успешно выдержали, россияне отступили”, – рассказывает Михаил.

22-летнему же Александру пришлось сшивать изуродованный глаз заново. Он защищал Бахмутское направление. Когда с побратимами отбивал штурм, взрывом изрешетило глаз и руку. “Начали два танка работать крест-накрест. Артиллерия. Минометы. Вертолет прилетел немного. Прямо в окоп, прямо передо мной упал снаряд. У одного товарища пальцы на ноге оторвало. Мне шесть осколочных в глаза. Еще два в руке есть. Жить буду”, – говорит Саша.

Более двух тысяч операций в год — медики в больнице Днепра спасают глаза и военным, и гражданским. Признают: ранения бывают очень тяжелые. Когда взрывается и земля горит, и человек засыпается всем этим, и железобетоном. Проникающее ранение, обломочное ранение. Это безусловно ушибы глаз, это разные ожоги глаз, потому что чаще всего это открытым пламенем. То есть при взрыве – это пламя травмирует глаз”, — объясняют врачи.

Но благодаря всем усилиям и современным технологиям лишь в нескольких случаях не удавалось сохранить глаз, говорят медики. Обычно возвращают раненым зрение, а значит и возможность вернуться к полноценной жизни и даже в армию.

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