В Днепре "Мерседес" снес толпу людей возле супермаркета: подробности и видео ДТП

В Днепре "Мерседес" снес толпу людей возле супермаркета: подробности и видео ДТП

В результате аварии пострадали шесть человек, двое из них — дети

В Днепре "Мерседес" снес толпу людей. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них — дети. Все они сейчас в больнице.

Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 13 сентября.

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Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Мерседес, летевший левым берегом города, врезался в другой автомобиль. От удара он вылетел на встречную полосу и сбил мужчину, который переходил дорогу, а затем влетел в толпу людей возле супермаркета.

Остановилась неуправляемая иномарка только в стене дома. Водитель "Мерседеса" пытался скрыться с места ДТП. Задержали его прохожие и передали полицейским.

По словам свидетелей аварии, мужчина за рулем был пьян.

"Увидела, как водитель, сидевший за рулем, пытается убежать из машины. Его били прохожие. Пытались его остановить, потому что он хотел убежать. Был в состоянии очень сильного алкогольного опьянения", — рассказала нам очевидец аварии.

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Напомним, в Бердянске пьяный депутат сбил человека и пытался скрыться.

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