В Днепре можно купить квартиру до 10 тысяч долларов: как выглядит самое дешевое жилье (фото)
Владелец предлагает оставить всю мебель в квартире.
В Днепре продают смарт-квартиру стоимостью 9,9 тысячи долларов. Ее площадь — всего 18 квадратных метров. Жилье предлагают как бюджетный вариант для проживания или инвестиций.
Об этом говорится в объявлении на популярном сайте по поиску недвижимости. Это один из самых дешевых вариантов в городе.
Согласно описанию, однокомнатная «смарт-малосемейка» расположена на улице Коксовой.
Пока квартира сдается в аренду. Среди преимуществ продавец называет новые металлические двери ручной работы и современный рекуператор воздуха. Дом утеплен снаружи, отопление — электрическое. Площадь кухни очень маленькая — чуть больше двух квадратных метров.
Стоимость квартиры составляет около 10 тысяч долларов. Если покупать вместе с мебелью, цена вырастет до 10,5 тысяч. Продавец пишет, что указанная цена актуальна только до Нового года.