В Днепре можно купить квартиру до 10 тысяч долларов: как выглядит самое дешевое жилье (фото)

В Днепре продают квартиру за 10 тысяч долларов / Фото иллюстративное / © ТСН.ua

Реклама

В Днепре продают смарт-квартиру стоимостью 9,9 тысячи долларов. Ее площадь — всего 18 квадратных метров. Жилье предлагают как бюджетный вариант для проживания или инвестиций.

Об этом говорится в объявлении на популярном сайте по поиску недвижимости. Это один из самых дешевых вариантов в городе.

Согласно описанию, однокомнатная «смарт-малосемейка» расположена на улице Коксовой.

Реклама

Квартира в Днепре

Пока квартира сдается в аренду. Среди преимуществ продавец называет новые металлические двери ручной работы и современный рекуператор воздуха. Дом утеплен снаружи, отопление — электрическое. Площадь кухни очень маленькая — чуть больше двух квадратных метров.

Квартира в Днепре

Квартира в Днепре

Стоимость квартиры составляет около 10 тысяч долларов. Если покупать вместе с мебелью, цена вырастет до 10,5 тысяч. Продавец пишет, что указанная цена актуальна только до Нового года.