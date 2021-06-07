В полиции говорят, что подозреваемый в убийстве ранее уже был судим.

В Днепре мужчина из ревности до смерти избил 52-летнюю женщину. Тело погибшей со многими повреждениями нашла ее сестра.

Как стало известно, трагедия произошла в одном из частных домов на улице Лавандовой. На месте правоохранители установили, что конфликт разгорелся на фоне ревности. Не справившись с эмоциями, мужчина избил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

"Предварительно, во время конфликта 39-летний бывший знакомый потерпевшей нанес ей телесные повреждения, от которых женщина погибла. Мужчину задержали. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ( "Умышленное убийство") УК Украины", — рассказала ТСН.ua прессофицер Днепровского отделения полиции Алина Стадник.



Она также подчеркнула, что ранее мужчина уже был судим. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет тюрьмы.



Напомним, в Днепре прошла акция в поддержку женщины, которая убила домашнего тирана. Участники уверены — убийства бы не произошло, если бы компетентные органы вовремя отреагировали на заявления женщины о семейной агрессии.

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