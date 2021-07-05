В Днепре мужчина трижды переехал бывшую сожительницу: ему грозит до 15 лет тюрьмы

Автомобиль нашли в двух кварталах от места ДТП. На капоте была вмятина от удара, а на колесе — кровь.

На окраине Днепра водитель "Славуты" наехал на женщину, которая переходила дорогу. Протянул ее дорогой 20 метров, а после — сдал назад и переехал снова. Сам с места инцидента скрылся. Женщина выжила, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Более подробно — в материале ТСН.19:30.

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Авария произошла на окраине Днепра. Частный сектор, поэтому пешеходных переходов и светофоров здесь нет. Автомобиль летел в сторону выезда из города, сбил женщину и еще и проехался по ней повторно. На асфальте до сих пор остается пятно крови, а тормозного следа здесь нет. Водитель даже не думал тормозить — уверяет свидетель аварии. Мужчина видел все от начала до конца и уверен — водитель "Славуты" целенаправленно сбил женщину. Рассказал, что знает и потерпевшую и водителя. Ей 44, а он на несколько лет старше. Все произошло сегодня в 8:30 утра.

По словам свидетеля — до недавнего времени водитель легковушки и потерпевшая жили вместе. Но около недели назад она от него ушла. Наезд произошел буквально в 100 метрах от нового жилья женщины. Похоже, мужчина ждал, пока бывшая выйдет на дорогу. О нем местные говорят как об агрессивном и неадекватном человеке.

Несмотря на многочисленные травмы женщина выжила — в тяжелом состоянии ее госпитализировала скорая помощь. Врачи уже сделали две операции, впрочем от прогнозов пока воздерживаются.

"Ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом плечевой кости, разрыв печени. Состояние ее тяжелое, она на искусственной вентиляции легких. Угроза жизни сохраняется", — говорит заместитель медицинского директора по хирургической помощи областной больницы имени Мечникова Юрий Скребец.

После тройного наезда на женщину водитель скрылся. Вскоре правоохранители нашли эту "Славуту" брошенной буквально в двух кварталах от места аварии. На автомобиле были следы от удара и пятно крови на колесе. А в салоне сидел человек. Копам заявил, что за рулем был не он. Его допросили и отпустили. Кто он и что делал в чужой машине — в полиции не говорят. Водителя-нарушителя до сих пор ищут. Полиция открыла уголовное производство по статье покушение на убийство. Водителю, который едва не убил свою бывшую, грозит до 15 лет тюрьмы.

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Напомним, в Тернополе мужчину во время ремонта раздавил его собственный автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

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