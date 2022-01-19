В Днепре мужчину на трассе сбило авто, что ему оторвало ногу

В Днепре мужчину на трассе сбило авто, что ему оторвало ногу

Мужчина погиб от полученных травм.

Смертельная авария на въезде в Днепр — мужчина перебегал трассу, когда его на полной скорости сбил легковой автомобиль.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Удар был такой силы, что пешеходу оторвало ногу, мужчина погиб на месте.

Пешеходного перехода, где проходил погибший, на этом участке трассы нет. Более того, там стоит отбойник, разделяющий встречные полосы движения. В двух сотнях метров есть светофор, пешеход решил сэкономить время и не идти к нему.

Полиция открыла производство, выясняет также, с какой скоростью ехала по трассе легковушка.

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