В Днепре на территории школы нашли мертвого мужчину: что известно

Умершим оказался охранник учебного заведения.

В Днепре на территории школы №137 местные жители обнаружили труп мужчины. Умершим оказался охранник учебного заведения.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе Днепровского отделения полиции.

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О том, что случилось, на горячую линию "102" сообщили местные жители, которые увидели мужчину, не подающего признаков жизни.

"Обнаружили тело мужчины 1957 года рождения. Без видимых телесных повреждений. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", — рассказали нам в пресс-службе Днепровского отделения полиции.

На месте работали судмедэксперты. Устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, что в Днепре в кабине грузовика нашли мертвым 40-летнего мужчину, который сутки не выходил на связь с родственниками. По факту происшествия открыто уголовное производство с пометкой "естественная смерть".

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