В Днепре на территорию школы ворвалась нетрезвая женщина: реакция учительницы удивила

В Днепре учительница спасла детей от нападающей / © Pexels

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В Днепре учительница самостоятельно задержала пьяную женщину, которая ворвалась во двор гимназии. Она начала толкать девушек, ругаться, а потом еще и пыталась ударить учительницу. За коллегу вступилась преподавательница искусства.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Во время репетиции праздника последнего звонка для девятиклассников во двор школы внезапно ворвалась женщина в шляпе и с жестяной банкой алкоголя.

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Нетрезвую хулиганку задержала учительница искусств.

Все началось с ругани в сторону учеников. Женщина толкала девушек, на замечания учителей не реагировала, а потом направилась к импровизированной сцене на крыльце.

"Она взяла и вылила, выплеснулась этот свой напиток под ноги детям. Одна из учителей, опять же, делает замечание. Она берет свою шляпу и надевает на учительницу. Учительница эту шляпу снимает. Ей же отдать якобы. Но она замахивается. Слава Богу, эта учительница рукой себя защитила", - говорит директор гимназии.

Пока учительница украинского языка отражала нападение, преподавательница искусств бросилась на нападающую.

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Учительница задержала нетрезвую женщину / © ТСН

Охранника или школьного полицейского в школе нет. Только дежурный укрытие от частной фирмы. Говорит: в начале конфликта сделал замечание, потому что применять силу права не имел. Когда его наконец позвали на помощь снова, нападающая уже была побеждена.

После инцидента ученики вернулись на уроки. Видео выложили в соцсети. Поэтому учительница-спасительница сразу стала звездой соцсетей. Она оправляется от пережитого, поэтому не в состоянии говорить публично. Коллеги ее поддерживают.

"У нее такая истерика была. Я говорю: Анна Петровна, я горжусь вашим поступком. Вы правда сделали так, как вам подсказало сердце! Не каждый бы смог", - говорит директор гимназии.

Что же побудило нападавшую к таким действиям, она объяснить не смогла. Тридцати шестилетняя женщина была совершенно пьяна, - сообщили патрульные.

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Полицейские в конце концов вывели женщину за территорию школы и отпустили домой .за мелкое хулиганство и появление в нетрезвом состоянии в общественном месте ей грозит штраф, исправительные работы или арест до 15 суток.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: