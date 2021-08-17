В Днепре начали массовый сбор подписей против коррупции: их отвезут в Офис президента

В Днепре начали массовый сбор подписей против коррупции: их отвезут в Офис президента

Чиновники городского совета Днепра не реагируют на акции протеста против коррупции.

В Днепре начали массовый сбор подписей против коррупции. Активисты уверяют, что их налоги разворовывают чиновники городского совета. В частности, в качестве примера приводят завышенные цены на тендерах, десятки миллионов на самопиар мэрии и одни из самых высоких в Украине цен на коммуналку.

Об этом 17 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Активисты призывают горожан не игнорировать коррупционные схемы, а бороться с ними. А поскольку на акции протеста чиновники не реагируют, подписи неравнодушных горожан отвезут в Киев в Офис президента, чтобы он обратил внимание на проблему днепрян. Продлится сбор подписей до 26 августа. Сейчас свое недовольство руководством города подкрепили автографом около 15 000 человек, говорят организаторы.

Новости Украины: днепряне начали собирать подписи против коррупции

"Если взять любой тендер который проводится прозрачно в городском совете, то минимум на 30-40 процентов цена отличается от рыночной. Как минимум после того, как мы будем в Киеве, должна быть собрана комиссия из правоохранительных органов", — говорит общественный активист Геннадий Бутенко.

"Рост тарифов на коммунальные услуги — это очень тяжело, очень резко и не сопоставимо с зарплатами", — говорит жительница города.

Напомним, должностному лицу и подрядчику сообщили подозрение из-за Подольского моста.

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