В Днепре начали массовый сбор подписей против коррупции: их отвезут в Офис президента

Чиновники городского совета Днепра не реагируют на акции протеста против коррупции.
В Днепре начали массовый сбор подписей против коррупции. Активисты уверяют, что их налоги разворовывают чиновники городского совета. В частности, в качестве примера приводят завышенные цены на тендерах, десятки миллионов на самопиар мэрии и одни из самых высоких в Украине цен на коммуналку.
Об этом 17 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.
Активисты призывают горожан не игнорировать коррупционные схемы, а бороться с ними. А поскольку на акции протеста чиновники не реагируют, подписи неравнодушных горожан отвезут в Киев в Офис президента, чтобы он обратил внимание на проблему днепрян. Продлится сбор подписей до 26 августа. Сейчас свое недовольство руководством города подкрепили автографом около 15 000 человек, говорят организаторы.
"Если взять любой тендер который проводится прозрачно в городском совете, то минимум на 30-40 процентов цена отличается от рыночной. Как минимум после того, как мы будем в Киеве, должна быть собрана комиссия из правоохранительных органов", — говорит общественный активист Геннадий Бутенко.
"Рост тарифов на коммунальные услуги — это очень тяжело, очень резко и не сопоставимо с зарплатами", — говорит жительница города.
Напомним, должностному лицу и подрядчику сообщили подозрение из-за Подольского моста.