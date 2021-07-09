В Днепре нашли 19-летнюю девушку, которая оставила записку и ушла из дома: подробности

Жертвой преступления девушка не стала.
В Днепре нашлась 19-летняя девушка, которая написала записку и ушла из дома в неизвестном направлении. Жертвой преступления она не стала.
Об этом ТСН.ua сообщили в Днепровском отделении полиции.
"Девочка вчера нашлась и вернулась домой. Жертвой преступления не стала", — рассказала нам пресс-офицер Днепровского отделения полиции Алина Стадник.
Почему девушка ушла из дома и где все это время находилась, сейчас неизвестно.
Напомним, что перед тем, как уйти, девушка оставила записку: "У меня нет друзей, проблемы с обучением, я никогда не заработаю денег, я не хочу быть обузой для своей семьи".
На связь с родными она не выходила, из-за чего те обратились в полицию. Но впоследствии девушка сама вернулась домой.
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