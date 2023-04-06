В Днепре нашли обнаженное тело женщины: рядом лежал мужчина без сознания

В Днепре вчера, 5 апреля, обнаружили обнаженное тело женщины напротив заправки на Донецком шоссе.

Информацию ТСН.ua подтвердили в Национальной полиции Днепропетровской области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, продолжаются следственные действия.

По данным "Информатора", рядом с телом женщины лежал мужчина без сознания. У него обнаружили телесные повреждения.

Напомним, в Днепре умер 4-летний мальчик. Трагедия произошла в Таромском. Смерть ребенка констатировали медики скорой, приехавшие на вызов. На теле мальчика обнаружили телесные повреждения.

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