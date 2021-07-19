В Днепре неизвестные на ходу расстреляли автобус с пассажирами: фото

В Днепре неизвестные на ходу расстреляли автобус с пассажирами: фото

Стрельцов правоохранителям задержать пока не удалось.

В Днепре неизвестные расстреляли автобус с пассажирами. Инцидент произошел, когда водитель автомобиля двигался по Центральному мосту.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, происшествие случилось в субботу, 17 июля, на Центральном мосту. В автобус, который курсирует по маршруту 124-а, со стороны лесополосы на левом берегу стреляли неизвестные. В результате чего у авто "вылетело" боковое окно.

"Прибыв на место, обнаружили транспортное средство и водителя. Он пояснил, что, когда двигался по мосту, с правой стороны неизвестные в количестве пяти человек совершили выстрел в направлении автобуса с предмета, похожего на пистолет. В результате было повреждено боковое стекло автобуса", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Правоохранители обследовали территорию лесополосы, однако стрелков не обнаружили. Не нашли их и по состоянию на утро понедельника, 19 июля.

"Правоохранители устанавливают детали инцидента. Событие зарегистрировали в журнале единого учета. Стрельцов пока не задержали. Проводятся проверки", — добавила пресс-офицер Днепровского отделения полиции Алина Стадник.

Напомним, что в Днепре неизвестные жестоко избили местную активистку Наталью Ешонкулову. У женщины гематомы на лице, подозрение на сотрясение мозга, а также множество ссадин и синяков.

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