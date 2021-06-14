В Днепре нигерийцы замучили четырех коз: душераздирающие крики из кустов на пляже услышали горожане

Претензии полицейских спровоцировали агрессию у задержанных. Они не понимали причины задержания. Впрочем, в итоге одно животное освободили.

В Днепре задержали одиннадцать граждан Нигерии, которые на городском пляже резали и жарили коз. Душераздирающие крики из кустов на городском пляже услышали люди, которые пришли к воде. Они сразу вызвали полицию. На тот момент три козы уже жарились на огне.

Об этом 14 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

"На месте находится 11 граждан Нигерии. Они объяснили, что у одного из них сегодня у матери день рождения, поэтому решили указанных коз приготовить в честь праздника. Они студенты высших учебных заведений Днепра: Медицинская академия, Альфреда Нобеля, металлургической академии", — рассказали правоохранители.

Мама в праздничной трапезе не участвовала. Участников теперь допрашивают полицейские. Задержанным участникам трапезы — от 18 до 24 лет. Живых коз купили в соседнем селе, а на городской пляж приехали из-за живописной местности. Чудом не попало в огонь только одно животное.

Претензии полицейских спровоцировали агрессию у задержанных. Они не понимали причины задержания. Впрочем, в итоге одно животное освободили.

Задержанных иностранцев после беседы отпустили. Накажут ли их за такой пир, покажет проверка. Готовить домашних животных законом не запрещено, однако способ и место приготовления могут указать на жестокое обращение с животными или хулиганство в общественных местах.

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