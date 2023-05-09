В Днепре обломок ракеты упал на дом и пробил несколько этажей: владелец разрушенной квартиры рассказал подробности (фото)

В квартире мужчины на третьем этаже практически нет потолка.

В Днепре ночью 8 мая обломок российской ракеты упал на четырехэтажный жилой дом и пробил несколько этажей. В результате прилета пострадала 32-летняя женщина. Владелец одной из разрушенных квартир Денис Гороховский рассказал, что большому числу жертв помогло избежать стечение ряда обстоятельств.

В комментарии ТСН.ua мужчина объяснил, что его квартира находится на третьем этаже. В момент удара дома никого не было.

"Во-первых, боевая часть ракеты не сдетонировала. Во многом благодаря типу дома. Были бы бетонные перекрытия, подъезда могло не быть и жертв было бы куда больше. Во-вторых, на этаж ниже была спальня маленького ребенка и чудо, что фрагмент ракеты остановился на моем этаже, а не пошел дальше", — рассказал Денис Гороховский.

В Днепре обломок ракеты упал на дом и пробил несколько этажей/Фото Днепр областной

Пострадала женщина, которая жила выше, на последнем, четвертом этаже, пояснил он. Мужчина добавил, что в соседних квартирах никого не задело.

"Женщину ударной волной отбросило и на нее упала мебель. Есть ряд травм, но она уже сегодня утром выписалась из больницы. Чувствует себя нормально", — прокомментировал ТСН.ua Денис Гороховский.

Мужчина считает, что ситуация развилась по лучшему сценарию из всех возможных. Он добавил, что значительно пострадала только одна комната в его квартире, там практически нет потолка. В соседних комнатах ущерб тоже есть, но меньше, отметил Денис Гороховский ТСН.ua.

В Днепре обломок ракеты упал на дом и пробил несколько этажей/Фото Днепр областной

Напомним, в Днепре ночью 8 мая раздались взрывы. Силы противовоздушной обороны сбили все восемь ракет, однако обломки одной из них упали на жилой дом.

В Днепре обломок ракеты упал на дом и пробил несколько этажей/Фото Днепр областной

В Днепре обломок ракеты упал на дом и пробил несколько этажей/Фото Днепр областной

В Днепре обломок ракеты упал на дом и пробил несколько этажей/Фото Днепр областной

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