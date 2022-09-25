В Днепре около 300 переселенцев из зоны боевых действий могут оказаться на улице

Один из крупнейших волонтерских приютов Днепра под угрозой закрытия, потому что в помещении, которое в начале полномасштабного вмешательства самостоятельно привели в порядок волонтеры, отсутствует отопление. И если его не подключить, жить в шелтере зимой будет невозможно, говорится в ТСН.

Брошенные на пол доски покрыты старыми коврами. Так, в этом приюте принимали первых переселенцев с самими доска мамы, которые накрывали коврами. Тогда люди бежали из обожженных войной Донбасса и Луганской области и значительная часть из них остались жить в этом шелтере. Тогда неравнодушные собирали для убежища все необходимое, а своими силами фактически отремонтировали старое здание.

Сейчас в приюте почти 250 человек, это и беременные, которым некуда податься дальше с младенцами и многодетные семьи, дом которых на оккупированных территориях. Все они с ужасом ждут зимы, ведь в старом здании научно-исследовательского института, где разместился шелтер, нет отопления. Долгие годы помещение стояло пустое, батареи с комнат срезали. Смонтировать новые – электичные – можно быстро, но цена вопроса – 800 тысяч гривен. «У нас есть проекты, есть фабрики, с которыми мы разговаривали, есть даже предварительная сумма – 400 тысяч на электропроводку и 380 – это на отопление, то есть непосредственно на эти батареи. Невозможно нам осилить», – говорит основательница приюта для переселенцев Талина Жарикова.

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Чтобы восстановить отопление, волонтеры приюта обращались и в мэрию, и в областную администрацию, и пока безрезультатно. В управлении соцзащиты Днепра обещают жителям шелтера продуктовые наборы и средства гигиены, но установку батарей не будут финансировать. «Мы работаем с «Красным крестом», они к нам обратились с предложением заключить меморандум о сотрудничестве, намерены выделить средства на некоторые отдельные ремонтные работы. В том числе они нас заверили, что могут закупить обогреватели», – говорит руководитель управления социальной защиты Днепра Ирина Максименко.

Но нагреть большое здание одними обогревателями нереально, говорят волонтеры. Да и когда их поставят и сколько пока никто не говорит. Собрать необходимую сумму на электрическое отопление хотя бы нескольких комнат, волонтеры пытаются самостоятельно и просят откликнуться неравнодушных. Иначе, говорят, среди зимы без убежища окажутся целые семьи переселенцев, среди которых 90 детей.

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