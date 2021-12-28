В Днепре отправили за решетку мужчину, который украл дорогой коньяк и продал его под супермаркетом

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.
В Днепре мужчина украл из супермаркета коньяк Xennessy и продал его у места преступления. За это его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Об этом говорится в приговоре Амур-Нижнеднепровского районного суда Днепропетровска, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, ранее судимый мужчина зашел в супермаркет, где он украл коньяк Xennessy, стоимостью 6097 гривен 20 копеек. В этот же день подозреваемый под этим же супермаркетом продал украденный напиток.
Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Суд признал подозреваемого виновным по ч.2 ст.185 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Поскольку мужчина уже отбывает наказание за другие преступления, то осужденный будет находиться за решеткой 5 лет и 1 месяц.
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