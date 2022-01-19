В Днепре патрульные чудом спасли женщину, которая едва не упала с пятого этажа

81-летняя женщина держалась из последних сил и умоляла о помощи.
В Днепре спасли едва не выпавшую с пятого этажа пенсионерку. Жители многоэтажки сначала не поверили глазам, когда увидели, как на балконе висит соседка.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 19 января.
81-летняя женщина держалась из последних сил и умоляла о помощи. В дом пенсионерку затащили прибывшие на вызов патрульные. Внизу в это время страховали спасатели. Оказалось, что женщина решила перелезть на балкон к соседям, но зацепилась за ограждение для цветов.
Старушка не пострадала. Но была в очень взволнованном состоянии и объяснить, почему полезла на соседский балкон на такой высоте, так и не смогла. После осмотра медиков ее передали родным.
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