В Днепре патрульные чудом спасли женщину, которая едва не упала с пятого этажа

В Днепре патрульные чудом спасли женщину, которая едва не упала с пятого этажа

81-летняя женщина держалась из последних сил и умоляла о помощи.

В Днепре спасли едва не выпавшую с пятого этажа пенсионерку. Жители многоэтажки сначала не поверили глазам, когда увидели, как на балконе висит соседка.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 19 января.

81-летняя женщина держалась из последних сил и умоляла о помощи. В дом пенсионерку затащили прибывшие на вызов патрульные. Внизу в это время страховали спасатели. Оказалось, что женщина решила перелезть на балкон к соседям, но зацепилась за ограждение для цветов.

Старушка не пострадала. Но была в очень взволнованном состоянии и объяснить, почему полезла на соседский балкон на такой высоте, так и не смогла. После осмотра медиков ее передали родным.

Читайте также: