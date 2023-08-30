В Днепре патрульный застрелил пассажира Jaguar на глазах у детей: все, что известно о происшествии, погибшем и патрульных

Мужчина и женщина сопротивлялись во время задержания.

В Днепре 29 августа патрульный полицейский во время задержания застрелил мужчину на проспекте Ивана Мазепы. Патрульные остановили Jaguar, нарушивший правила дорожного движения. В нем находились мужчина, женщина и двое детей. Конфликт, возникший между парой и правоохранителями, закончился дракой и стрельбой.

Сайт ТСН.ua собрал все, что известно о происшествии и участниках.

О стрельбе в центре Днепра сообщили около 18:00 во вторник, 29 августа. Местные Телеграмм-каналы распространили фото и видео, на котором медики скорой помощи пытаются реанимировать мужчину на проспекте Ивана Мазепы (ранее Петровского). Сообщалось, что его якобы застрелил полицейский.

Стрельба и драка попали на видео

Позже в Сети появилось видео конфликта между патрульными и мужчиной и женщиной в автомобиле. Его сняли дети погибшего, сидевшие на заднем сиденье. Снимать ребята начали не с самого начала конфликта и подбадривали отца драться с полицейским.

На записи видно, что двое патрульных стоят у открытой двери со стороны водителя и требуют, чтобы она вышла из машины. Полицейские тянут за руки ее и пассажира рядом, буквально лежащем на ней. Водитель кричит, что ей больно и просит отпустить.

В результате патрульные силой вытаскивают женщину из машины на землю и требуют лечь на живот. Однако пара продолжает сопротивляться: женщина садится обратно на сиденье, а мужчина выбегает из автомобиля. Полиция применяет слезоточивый газ и пытается задержать пассажира.

Скриншот с видео

На видео не зафиксировано, что в течение нескольких секунд после этого происходит между правоохранителями и парой, поскольку ребенок выходит из автомобиля. Однако дальше видно драку между пассажиром и полицейским: он бросает патрульного на асфальт и бежит в сторону полицейской, слышны крики. Полицейский поднимается, догоняет мужчину и производит три выстрела. На записи видно, что полицейская в это время неподвижно лежит на асфальте. Видео заканчивается тем, что дети подходят к отцу и просят вызвать скорую.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

В Сети также опубликовали фото полицейской, на которую, вероятно, напал мужчина из Jaguar. У женщины сломан нос, лицо и руки в крови.

Пострадала в Днепре полицейская

Почему остановили машину

По данным следствия, патрульные остановили автомобиль, в котором находились несовершеннолетние дети. По требованию выйти водитель и пассажиры отказались. Тогда правоохранители применили силу и газовый баллончик. Во время потасовки полицейский произвел три выстрела в спину пассажиру из табельного оружия. Мужчина скончался на месте.

В Государственном бюро расследований отметили, что машину остановили из-за нарушений ПДД. После остановки мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.

В Днепре полицейский застрелил мужчину / Фото: Государственное бюро расследований

Кто находился за рулем

Данные, кто находился за рулем Jaguar разнятся. На видео с места происшествия видно, что за рулем действительно сидит женщина. Это предварительно подтвердил замруководителя Днепропетровской областной прокуратуры Александр Савенко в комментарии журналистам.

Однако на опубликованных в Сети записях с камер видеонаблюдения ситуационного центра за рулем автомобиля находится мужчина. Возможно, после остановки он пересел на пассажирское сиденье.

Мужчина сидит за рулем Jaguar/Фото: Днепр оперативный

На видео также зафиксировано, что мужчина нарушил ПДД на перекрестке проспекта Нигояна и улицы Орловской. С крайней левой полосы машина повернула на право, следом за ней двинулись полицейские.

Стрельба в Днепре: появилось видео с камер наблюдения

Что известно о погибшем

Человек, которого застрелил полицейский, местный житель Джумбери Силогава. 1 сентября мужчина должен был праздновать свой 39-й день рождения.

Человек с таким именем и фамилией зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. Силогава, по данным YouControl, занимался ритуальным бизнесом и торговлей из лотков и рынках. Мужчина жил в поселке Петриковка на Днепропетровщине. У него остались двое несовершеннолетних сыновей. С женой по имени Наталья Силогава недавно развелся.

Что известно о застреленном в Днепре мужчине/Скриншот

Джумбери Силогава/Фото со страницы мужчины в Фейсбуке

Бизнес у пары, судя по страницам их ритуальной службы в Сети, был семейный. Они занимались изготовлением памятников, организацией захоронений и продажей атрибутики в Днепре, Петриковке и Партизанском.

Скриншот

В комментарии ТСН.ua бывшая жена погибшего Наталья утверждает, что вместе с ним в машине находилась любовница. По словам друга Силогавы, ее зовут Татьяна. Профиль женщины в соцсети закрыт, больше о ней ничего не известно.

Джумбери Силогава с бывшей женой

Что известно о полицейских

Имя полицейского, застрелившего мужчину, и его напарницы официально не сообщались. Известно, что оба сразу были отстранены от исполнения обязанностей.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий) УК Украины. Задержан пока один человек – патрульный полицейский. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Стрельба в Днепре / Фото: dp.informator.ua

Телеграмм-канал "ОК Кременчуг" пишет, что полицейский якобы родом из Кременчуга, а его отец работал в налоговой и занимался ресторанным бизнесом. Впоследствии мужчина из-за болезни умер, а его деятельность продолжила вести жена.

"Есть информация, что полицейский, который вчера застрелил мужчину в Днепре, родом из Кременчуга, и службу в патрульной полиции он начинал в нашем городе", — говорится в сообщении.

О пострадавшей полицейской и ее состоянии ничего неизвестно.

Напомним, в Департаменте патрульной полиции пообещали оказать полную юридическую поддержку своим сотрудникам. Городские власти Днепра также поддержат семьи патрульных.

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