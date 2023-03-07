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В Днепре под колесо автомобиля во дворе ЖК подложили гранату (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1544
Время на прочтение
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В Днепре под колесо автомобиля во дворе ЖК подложили гранату (фото)

Фото: "Днепр Оперативный"

Гранату под колесом BMW заметил сторож.

В Днепре под переднее колесо автомобиля BMW неизвестные подложили гранату. Инцидент произошел на территории жилого комплекса River Park на улице Набережной Победы.

На месте происшествия работают правоохранители, сообщил ТСН.ua инспектор прессслужбы областного управления патрульной полиции Павел Карманов.

Обстоятельства, как попала граната под машину, устанавливаются.

По данным "Информатора", взрывоопасный предмет заметил сторож ЖК около 7:20 утра и вызвал полицию. Автомобиль, вероятно, принадлежит 21-летнему местному жителю.

Фото:
Фото: "Днепр Оперативный"
Фото:
Фото: "Днепр Оперативный"
Фото:
Фото: "Днепр Оперативный"

Напомним, на станции метро в Харькове полицейские задержали 23-летнего львовянина с гранатой Ф-1. По факту хранения боеприпасов открыли уголовное производство. Зачем парень носил с собой гранату – устанавливается.

Взрывы гранат и стрельба: в Днепре правоохранители задержали вора оружия

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Дата публикации
Просмотры
1544
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