В Днепре под колесо автомобиля во дворе ЖК подложили гранату (фото)

В Днепре под переднее колесо автомобиля BMW неизвестные подложили гранату. Инцидент произошел на территории жилого комплекса River Park на улице Набережной Победы.

На месте происшествия работают правоохранители, сообщил ТСН.ua инспектор прессслужбы областного управления патрульной полиции Павел Карманов.

Обстоятельства, как попала граната под машину, устанавливаются.

По данным "Информатора", взрывоопасный предмет заметил сторож ЖК около 7:20 утра и вызвал полицию. Автомобиль, вероятно, принадлежит 21-летнему местному жителю.

Фото: "Днепр Оперативный"

Фото: "Днепр Оперативный"

Фото: "Днепр Оперативный"

Напомним, на станции метро в Харькове полицейские задержали 23-летнего львовянина с гранатой Ф-1. По факту хранения боеприпасов открыли уголовное производство. Зачем парень носил с собой гранату – устанавливается.

Взрывы гранат и стрельба: в Днепре правоохранители задержали вора оружия

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