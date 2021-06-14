В Днепре под окнами многоэтажки местные жители нашли мертвого мужчину

В городском отделении полиции говорят, что на теле не обнаружили видимых повреждений.

В Днепре на жилом массиве Тополь местные жители обнаружили труп мужчины. В результате чего он погиб — пока неизвестно.

Об этом ТСН.ua сообщили в Днепровском отделении полиции.



Так, о происшествии на горячую линию "102" местные жители сообщили около шести утра. После чего правоохранители обнаружили на месте тело мужчины без видимых телесных повреждений.



"На месте работали правоохранители. Явных телесных повреждений на теле не обнаружили. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Личность мужчины пока не установлена. Сейчас правоохранители этим занимаются", — рассказали ТСН.ua в Днепровском отделении полиции.



По данным местных СМИ, мужчина средних лет. Копы также устанавливают, имел ли он постоянное место жительства.

Напомним, что в поезде "Рахов-Киев" после падения с полки умер 27-летний пассажир. Очевидцы говорят, что за несколько часов до смерти, мужчина упал с верхней полки и ударился затылком. Заснул, а спустя два часа начал задыхаться и синеть.

Новости Украины: пассажир поезда "Рахов-Киев" умер после того, как упал с верхней полки

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