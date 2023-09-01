В Днепре полицейский застрелил мужчину, который сопротивлялся: полная хронология событий

В Днепре 29 августа полицейский застрелил мужчину, местного жителя Джумбери Силогава, который вместе со своей подругой сопротивлялся во время задержания. Конфликт между патрульными и парой сняли на видео дети погибшего, сидевших в автомобиле. Драку и стрельбу также зафиксировали бодикамеры правоохранителей.

Сайт ТСН.ua публикует полную хронологию событий – что происходило от остановки машины до смертельных выстрелов.

Патрульная полиция официально опубликовала короткое видео с бодикамеры полицейского. А в распоряжении журналистов Схем оказалось видео с обеих камер, хронометражем более восьми минут, которое дополняет общую картину инцидента.

Диалог между полицейскими, водителем и пассажиром

Полицейские остановили автомобиль в центре Днепра из-за нарушения правил дорожного движения. Как видно на записи с камер, на перекрестке проспекта Нигояна и Мазепы с крайней правой полосы "Ягуар" вернул на право, проигнорировав требования ПДД.

Стоит отметить, что в этот момент за рулем автомобиля находился мужчина, это зафиксировали камеры. Однако когда патрульные остановили машину, на водительском сиденье уже была женщина. Это 22-летняя подруга Джумбери Силогавы Татьяна Патинко. Вероятно, после остановки она пересела за руль. Автомобиль, за рулем которого была женщина, принадлежит бывшей жене погибшего Наталии Силогава.

После остановки патрульные подошли к водителю и сообщили, что она нарушила ПДД.

“День добрый. На перекрестке Нигояна и Мазепы с крайней правой полосы совершили движение налево”, – сказал полицейский.

"Нельзя было?" – удивляется Татьяна Патинка.

"Нельзя было", — говорит полицейский и просит водитель показать удостоверение водителя и документы на машину.

"А что там камеры видео были, все сняло?" – спрашивает женщина.

"Конечно", — отвечает полицейский.

"Покажете?" – снова спрашивает Татьяна Патинка.

“Конечно. Как только покажете документы, мы вам все покажем", – говорит полицейский.

"Нет. Вы нам сразу точно покажете видео”, – отказывается водитель.

“У вас не одно нарушение. Поэтому я вас предупреждаю о том, что лучше сейчас показать свои документы и спорить с представителями полиции”, – вмешивается в разговор полицейский.

Вместо того, чтобы показать документы, из автомобиля в полицейские выходит Джумбери Силогава.

“Здравствуйте, что у вас там? Вы мне [не слышно] предлагаете”, – спрашивает мужчина у полицейской.

"Нет, я вам ничего не предлагаю. Вернитесь в автомобиль, пожалуйста”, – просит патрульная.

Человек игнорирует просьбу, ответив, что он хочет походить, закрывает дверь со стороны водителя и говорит ей опустить вместо этого окно.

"А что... причина остановки?" – снова спрашивает мужчина у полицейского.

Правоохранитель повторяет, что нарушила водитель и говорит, что сейчас покажет видео.

"Вы обоснуйте… Как это, где этот момент", — требует мужчина у патрульных.

"А кто вы такой, чтобы мы вам что-нибудь объясняли? Вы водитель? Нет, вы – пассажир. Мы общаемся только с водителем", – говорит полицейский.

Однако патрульный повторяет, что и где нарушила водитель, а также объясняет, как должно быть по правилам.

"Вот это причина остановки, что мы на лево повернули?" – снова спрашивает мужчина.

"Да, это нарушение", — говорит полицейский, мужчина смеется в ответ.

Дальше в разговор вмешивается водитель. Она заявляет полицейским о том, что когда возят "гуманитарку", "никто ни за что не переживает" и вспоминает машины ОБСЕ. Ее плохо слышно на видео.

"То есть, по вашему было по-человечески, нормально подрезать бус и поехать на красный?" – отвечает ей полицейская.

"Звездочка, где тот бус и кто его подрезал... А грамоту тебе я свою покажу, как я ездил волонтер", — говорит мужчина.

"Вам свои показать грамоты?" – спрашивает полицейская.

"Покажи, бл*ть", — отвечает мужчина.

"Не надо говорить со мной таким тоном", — просит патрульная.

"Так а какая причина остановки, я спросил, бл*ть... Так а какого х**, бл*ть", — снова спрашивает мужчина.

“С вами вообще никто не хотел общаться. Сядьте в машину тогда и не общайтесь с нами”, – объясняет полицейская.

"Я с тобой вообще не хочу общаться", — говорит мужчина.

"Ну так и все. Молчите тогда”, – отвечает патрульная.

"Так выбеги, забеги нах*й, не занимай меня", — говорит мужчина.

"Забеги ты, ясно", — возмущается патрульная.

"Так какого ты х*я меня остановила", — кричит мужчина.

"Я тебя не останавливала", — отвечает она.

"А что ты хочешь от меня? Секса? Я не дам тебе. У меня женщина нах*й и двое детей, бл*ть”, – снова кричит мужчина.

"Уходи отсюда вообще, – несколько раз повторяет полицейская, – согласно статье 36 Закона о Национальной полиции я ограничиваю вас в месте нахождения совершения правонарушения. Отойдите на 20 метров. Это законное полицейское требование. Если вы не будете выполнять, вы будете задержаны".

Мужчина мычит пока она говорит.

"Бл*ять, я сейчас вызову адвоката и тебе будет пи**а, ты поняла?", – отвечает он.

"Вы сейчас со мной так разговариваете и говорите, что вызовете адвоката, вы серьезно?" – спрашивает полицейская.

В разговор снова вмешивается водитель и обвиняет полицейскую в том, что она провоцирует мужчину, сказав ему "забеги". В это время женщина курит в машине.

“Он говорит тебе будет пи**да, это нормально? Я сказала забеги? Я сказала, что я вас ограничиваю, отойдите на 20 метров. Он мне забеги, вы хоть слушайте, у меня все фиксируется на бодикамеру”, – спрашивает полицейская.

"Вы в полиции и такое себе позволяете... Никакой дистанции", — говорит водитель.

"Что я себе позволяю?… Какой дистанции? Я стою общаюсь с водителем, а ваш пассажир говорит тебе пи**да, забеги. Это нормально? – спрашивает полицейская.

“Это вы искажаете. Я очень буду рад, когда вас уволят с работы", – говорит мужчина.

"Каждый день так угрожают, ни разу еще не уволили", — отвечает патрульная.

Далее мужчина кому-то звонит по телефону, вероятно, адвокату. Он говорит, что едет с детьми в Николаев, а его остановили полицейские.

“А у вас есть видео? Или вы просто потому, что я вам не понравился. Покажите, пожалуйста”, – обращается он к правоохранителям.

“Я вам сейчас все покажу. И не вам, а водителю", – говорит полицейский.

"А какая причина остановки", — в очередной раз спрашивает мужчина.

"Я вам сказал уже три раза", — отвечает полицейский.

"Повторите, пожалуйста, четвертый", — просит мужчина.

Патрульный снова повторяет ему. Мужчина кладет трубку, сказав, что они "разберутся сами".

"Включай заднюю скорость, поехали", — говорит он водителю и садится в автомобиль.

"Вы остаетесь на месте", — возражает полицейская. Однако водитель начинает закрывать окно.

"На месте оставайтесь вам сказали", — повторяет полицейский и мешает ей это сделать.

"Вы что делаете?" – кричит водитель.

"Вам сказано оставаться на месте!" – говорят правоохранители, когда пара пытается тронуться с места.

Они хватают ее за руки.

"Оставайтесь на месте. Вы будете задержаны!” – несколько раз повторяет полицейский, однако водитель игнорирует.

Женщина кричит и спрашивает ребят, сидящих на заднем сиденье в автомобиле, снимают ли они это на телефон. Патрульные открывают дверь и применяют силу.

"Пусти, мне больно, я беременна, что ты делаешь, бл*ь", — кричит водитель.

“Выйдите из машины. Вы будете задержаны”, – несколько раз повторяет полицейская.

"Выйдите из машины, последнее предупреждение", — говорит полицейский.

“Меня больно, что ты меня трогаешь. Мне больно, говорю пусти. Мне больно, на**й, пусти. Мне больно. Ребята, вы снимаете?” – визжит водитель.

"Из машины выйдите, вы будете задержаны!" – еще раз повторяет полицейский.

Женщина сопротивляется, кричит. Правоохранители держат ее за ноги. Мужчина, сидящий на пассажирском сиденье, тоже пытается помешать полицейским.

"Снимай давай на камеру", — говорит он своим детям.

В результате патрульные вытаскивают женщину из автомобиля на землю. Полицейская сообщает ей, что она задержана. Водитель продолжает визжать, чтобы ее отпустили.

Водитель вытаскивают из автомобиля /Скриншот из видео

“На живот. Законное полицейское требование. Ложимся на живот”, – говорит полицейская.

"Я говорю мне больно", — снова повторяет водитель.

В это время из машины выходит пассажир и подходит к правоохранителям сзади.

"Не подходи!" – кричит полицейский.

Однако мужчина игнорирует и тянется к поясу правоохранителя. Завязывается стычка. Правоохранители применяют газовый баллончик. Водитель садится в автомобиль.

“Ментов вызывай. Вызывай 102”, – кричит женщина детям.

Далее мужчину пытаются задержать, он сопротивляется. Женщина, которая была за рулем "Ягуара", нападает на патрульную и держит ее со спины.

"Папа, давай!" – подбадривают дети отца драться с полицейским.

Мужчина применяет боевой прием к полицейскому и бежит к его напарнице.

Мужчина применяет боевой прием к полицейскому/Скриншот с видео

"Что ты делаешь, успокойся", — говорит она.

Он ударяет полицейскую, она кричит и падает на землю. Патрульный быстро поднимается и производит три выстрела. Полицейская в это время неподвижно лежит. Свидетели рассказывают: после удара мужчины с авто она на время потеряла сознание.

Полицейская неподвижно лежит после удара/Скриншот с видео

“На пол. На пол все!” – кричит правоохранитель.

Джумбери Силогава, напавший на правоохранителей, скончался на месте. 31 августа его похоронили в поселке Петриковка на Днепропетровщине. Патрульную, 26-летнюю Анастасию, госпитализировали с переломами костей лица. 21-летний патрульный Егор также пострадал. У него сотрясение мозга, многочисленные травмы и ушибы.

Кто будет нести ответственность

Внимание украинского общества третий день приковано к этому громкому событию. В Сети люди разделились на два лагеря. Многие поддерживают действия сотрудников полиции Днепра. Однако есть те, кто осуждает правоохранителей и называет их действия непрофессиональными и неправомерными.

Обоих правоохранителей отстранили от исполнения обязанностей. Патрульного, застрелившего мужчину, задержали. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий) УК Украины. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Полицейскому объявили подозрение.

Также возбуждено уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных полицейских – ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Женщине, которая находилась за рулем автомобиля на момент остановки, может грозить от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. По данным СМИ, ей готовят подозрение.

Конфликт вместо штрафа 340 гривен

Кто виноват, а кто нет – будет решать суд. Однако, безусловно, трагедии можно было избежать. Полицейские остановили авто из-за нарушения ПДД, а именно требований дорожного знака 4.1 "Движение прямо". То есть водитель должен ехать прямо, однако изменил направление движения и повернул налево. Ответственность за совершение данного правонарушения определяется ч. 1 ст. 122 КУоАП и предусматривает наказание – штраф в размере 340 гривен.

Адвокат Ростислав Кравец в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, что сделать вывод о правильности или неправильности действий полиции, судя по имеющимся в Сети данным, трудно. По его словам, "вопрос" есть к обеим сторонам конфликта.

Какими должны быть действия полицейских

По закону полицейские на месте проводят рассмотрение дела об административном правонарушении и, при наличии оснований, выносят постановление. Если лицо не соглашается, оно может обжаловать постановление в суде.

“Конечно, они должны были остановить автомобиль, если они считают, что лицо совершило правонарушение, составить административный протокол, но не вдаваться во взаимные оскорбления с нецензурной лексикой. Учитывая, что лицо вело неадекватно, они могли составить протокол и за оскорбление полиции, брань в общественных местах – за все это предусмотрена административная ответственность”, – отметил адвокат ТСН.ua.

По его словам, если полицейские не справлялись, а человек вел себя агрессивно, они могли вызвать подкрепление.

“Если они не справлялись и видели, что им недостаточно сил и возможностей навести порядок, и лицо ведет себя агрессивно, конечно, могли вызвать подкрепление. Чтобы задержать ее и доставить в полицейский участок для составления всех соответствующих административных протоколов. А не пытаться силой решить этот вопрос, не рассчитав свои силы. Поэтому я считаю, что здесь есть вопросы ко всем сторонам”, – считает Ростислав Кравец.

Почему полицейские пытались вытащить женщину из авто

После того, как мужчина сел в автомобиль, женщина пыталась уехать с места происшествия. В этот момент полицейские, пользуясь полномочиями предоставленными ст. 36 Закона Украины "О Национальной полиции" и ст. 262 КУоАП, потребовали остановить автомобиль и указали об административном задержании женщины.

Впрочем, Ростислав Кравец считает, что можно было не применять специальные меры к водительнице, пытаться ее арестовать таким образом.

“В данном случае у полиции есть соответствующие инструкции. В случае, если лицо будет пытаться скрыться, за это также предусмотрена административная ответственность. Более строгая, большие штрафы. Если полицейский видит, что он самостоятельно не справится, он вызывает подмогу”, – отметил адвокат ТСН.ua.

Какими должны были быть действия задержанных, чтобы предотвратить трагедию

В момент общения с полицией мужчина, вероятно, позвонил адвокату. Однако отказался от юридического сопровождения и пытался уехать с места происшествия.

“Действия задержанных – выполнять приказы полиции. Полиция сказала делать – нужно это делать. Тем более, полицейские же не говорили делать какие-то несуразные вещи. Составили на тебя админпротокол – можешь обжаловать его. Или уплатить штраф 340 гривен”, – отметил ТСН.ua Ростислав Кравец.

Напомним, ранее мы писали все, что известно о погибшем Джумбери Силогаве, его семье и патрульных полицейских.

Смертельная стрельба в Днепре: показали видео нападения на полицейских

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