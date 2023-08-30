В Днепре полицейский застрелил пассажира авто: в ДБР рассказали новые подробности

Вчера, 29 августа, в Днепре патрульный полицейский застрелил пассажира автомобиля. Водитель авто проигнорировала требования правил дорожного движения, а после остановки — пассажир сопротивлялся и устроил конфликт.

Детали инцидента в "Сніданку з 1+1" рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

По ее словам, в ДБР при содействии полиции приступили к расследованию этого инцидента. Уголовное производство открыли по двум статьям: "преднамеренное убийство" и "превышение служебных полномочий".

"Правоохранительными органами было установлено, что правоохранители пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра. Водитель игнорировал законные требования ПДД. Что именно игнорировал, почему так случилось, что это привело к летальному случаю – будет установлено в процессе досудебного расследования. Указано также нашими следователями, что мужчина (пассажир авто — Ред.) вел себя достаточно агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения. Уже во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие", — рассказала Сапьян.

Как сообщалось, в Днепре 29 августа задержали патрульного полицейского, подозреваемого в смертельной стрельбе. Во время конфликта он применил табельное оружие и трижды выстрелил в спину пассажиру. От полученных травм мужчина скончался. Патрульного задержали, идет следствие. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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