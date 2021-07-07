В Днепре попрощались с медиком 93 бригады, который погиб от осколков противотанковой гранаты

В Днепре попрощались с медиком 93 бригады, который погиб от осколков противотанковой гранаты

Собратья говорят, он отчаянно боролся за жизнь каждого раненого и поддерживал бойцов.

Прощание с «Феофаном» — в Днепре в последний путь провожают Юрия Письменного, начальника медицинского пункта батальона 93-й бригады Холодный Яр.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

После панихиды в соборе ему отдадут последний долг на Аллее героев. Военный врач, который спас сотни жизней, погиб из-за вражеского обстрела в Донецкой области 4 июля. Он как раз оказал помощь на передовой, когда на окраине Гранитного в него попали осколки противотанковой гранаты. Юрия Письменного пытались спасти в больнице, но ранение оказалось смертельным.

Ему было 59 лет. Ушел на войну медиком-волонтером еще в 2016 году. В конце 2018 — возглавил медицинский пункт батальона 93 бригады.

Собратья говорят, он отчаянно боролся за жизнь каждого раненого и поддерживал бойцов. В батальоне бойцы называли — отцом.

«Он для нас был не только собратом. Это был нам отец как старший по возрасту, человек мудрый, очень энергичный, человек чуткий не только в медицинской службе», — говорит заместитель командира батальона Павел Павлюк.

«У него был боевой опыт. Действительно профессиональный врач. И все возможные и невозможные случаи — все приходилось в госпиталь, все живыми», — убеждает начальник медицинской службы 93 бригады Анатолий Чуйкин.

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