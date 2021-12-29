В Днепре произошел масштабный пожар: склад антисептиков превратился в огромный факел

В Днепре произошел масштабный пожар: склад антисептиков превратился в огромный факел

Пожар был настолько мощным, что спасателям пришлось бороться с ним три часа.

В Днепре произошел пожар на складе антисептиков. Там металлический ангар занялся и стремительно превратился в огромный факел.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 29 декабря.

Четыре квадратных метров были забиты салфетками, легковоспламеняющимися веществами, пластиком и упаковкой. Пожар был настолько мощным, что спасателям пришлось бороться с ним три часа.

Пожарным удалось уберечь соседние здания от опрокидывания пламени.

Прошло без погибших и пострадавших.

Что привело к пожару, сейчас устанавливают.

Напомним, пожар произошел в COVID-реанимации на Прикапатье: четыре человека погибли, трое — пострадали.

Читайте также:

"Паника и испуг безосновательны": в Минобороны отреагировали на петицию об отмене военного учета женщин

Поколение Z: какую работу ищут сегодня и почему часто меняют сферу деятельности

Бизнес предчувствовал новые вызовы: каким стал 2021 год для рынка труда и какие тренды были основными