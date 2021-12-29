В Днепре произошел масштабный пожар: склад антисептиков превратился в огромный факел

Пожар был настолько мощным, что спасателям пришлось бороться с ним три часа.
В Днепре произошел пожар на складе антисептиков. Там металлический ангар занялся и стремительно превратился в огромный факел.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 29 декабря.
Четыре квадратных метров были забиты салфетками, легковоспламеняющимися веществами, пластиком и упаковкой. Пожар был настолько мощным, что спасателям пришлось бороться с ним три часа.
Пожарным удалось уберечь соседние здания от опрокидывания пламени.
Прошло без погибших и пострадавших.
Что привело к пожару, сейчас устанавливают.
Напомним, пожар произошел в COVID-реанимации на Прикапатье: четыре человека погибли, трое — пострадали.
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