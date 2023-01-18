В Днепре прощаются с погибшими от попадания ракеты: люди не сдерживают эмоций

На месте теракта, совершенного Россией 14 января, в Днепре дальше работают спасатели и полицейские — осматривают квартиры, что определиться или безопасно туда заходить владельцам, ищут животных, которые смогли выжить и помогают жителям забрать уцелевшие вещи, говорится в ТСН.

Выросло количество пострадавших от ракетного удара. Теперь их 80, последней к медикам обратилась пожилая женщина — у нее контузия и ушиб головы, ее госпитализировали. В больнице на данный момент остается 25 раненых, трое из них дети.

По поводу погибших, к сожалению, их 45, 20 человек пока не могут идентифицировать. Официально без вести пропавшими остаются 17 – эти люди могут быть среди неузнанных. И тех, чьи тела на средних этажах до сих пор не нашли, потому что людей разбили во время взрыва. “Не удастся найти всех погибших, поскольку в районе попадания 3-4 этажа было сильное температурное расширение. Мы на полигоне сейчас продолжаем находить фрагменты остатков тел, мы все это собираем, документируем и передаем в бюро медицинской экспертизы. Но могут быть и такие люди пропавшие, которых идентифицировать просто не удастся», – говорит заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Установление лиц погибших будет продолжаться до трех недель. Также за несколько недель предстоит решить судьбу разрушенной части дома и других подъездов. Три из них – это разрушенный и близлежащие подъезды – вероятнее всего снесут, а вот другие будут обследовать. Пострадавшим и потерявшим родных обещают компенсацию, в том числе и на приобретение жилья. Предоставлять документы приглашают в администрацию Соборного района Днепра.

В то же время сегодня простились с Максимом и Наталией Швец, погибшими от попадания ракеты. Во время российского теракта уцелела дочь Анастасия. Фотографию, как молодая девушка сидит на остатках разрушенной квартиры, увидел весь мир. В момент, когда ее фотографировали, девушка еще ничего не знала о судьбе родителей, но надеялась, что живы.

Соседи и знакомые вспоминают супругов как активных волонтеров. Они помогают животным, а с начала вторжения – украинской армии. “Я знала эту семью лично, будут хорошие люди, заботились о приюте для животных. Они были волонтеры, животных на передержку брали, окопные свечи делали, заботились о наших воинах”, — рассказывают знакомые погибших.

Судьба словно испытывает Анастасию — в сентябре защищая Украину на передовой погиб ее любимый. Сейчас девушка потеряла родителей и дом.

Специалисты уже обследовали дом и говорят: три подъезда, скорее всего, снесут. С ними исчезнет и та же желтая кухня на девятом этаже, где погиб украинский боксер. На столе там до сих пор стоит тарелка с фруктами.

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С хозяином этой квартиры – заслуженным тренером по боксу Михаилом Кореновским – Днепр прощался накануне. Сегодня же одна из учениц спортсмена, рядом с местом трагедии, в память о мастере, устраивает открытую тренировку.

София четыре года тренировалась у Михаила Кореновского. Благодаря ему стала призером чемпионата Европы. Вместе они готовились к мировому, но не успели. Девочка вспоминает, как поддерживал ее тренер во время соревнований и сильнее бьет. "Сначала не хотел брать, это же не девичий спорт, когда начало выходить, начались интенсивные тренировки, говорил "навали всем трендюлям, покажи себя, что ты из Днепра, что мы им всем покажем", — вспоминает девушка.

Напарник Софии в тренировке – коллега погибшего спортсмена, мариупольский тренер по смешанным единоборствам, Евгений Тузов. "В Мариуполе мы тоже очень многое потеряли спортсменов, много тренеров, судей", — рассказывает мужчина.

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