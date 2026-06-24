В Днепре провели уникальную операцию, чтобы спасти пса Ральфа после удара «Искандера»: фото, видео

Пес Ральф / © ТСН

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Уникальную операцию для животного, которое вместе с бойцами защищает Украину, провели ветеринары в Днепре. Ральф и его хозяин Сергей попали под удар российского «Искандера» весной 25-го года. Оба получили крайне тяжкие ранения. Пока Сергей находился в коме, его жена нашла в лесу Ральфа — у пса была оторвана челюсть и пробито легкое.

Фантастическое спасение служебной собаки наблюдала корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Как собака и её хозяин попали под обстрел

Снова вместе — спустя три месяца после уникальной операции. Теперь у обоих есть титановые имплантаты: у Сергея — пластина в черепе, а у его Ральфа — новая челюсть. Рассказывай, рассказывай.

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Вот таким был Ральф ещё в марте, когда его доставили на лечение в Днепр: без нижней челюсти, с прооперированным лёгким. Он не мог нормально есть и лаять. Сейчас они вместе делают упражнения.

Шесть лет на службе в Нацгвардии — Ральф работал вместе с кинологом Сергеем по охране объектов, нес службу на блокпостах и на границе в Сумской области. 25 мая они находились на полигоне, когда туда попал российский «Искандер».

Сергей, кинолог Национальной гвардии, владелец собаки: «Это был такой мгновенный удар, всплеск — и всё. Очнулся я уже в тот же момент, лежа на земле с закрытыми глазами. И чувствовал только, что всё кончено. А собака пролежала двое суток в лесу одна. Со сломанной челюстью и пробитыми лёгкими. Его сразу не могли найти. Жена поехала, помчалась. И нашли».

Пес Ральф / © ТСН

Искусственные кости из титана: разработка уникального имплантата по данным КТ-снимка

Пока медики спасали Сергея с тяжелой травмой головы и раздробленной ногой, местные ветеринары оперировали Ральфа. Челюсть была полностью разрушена.

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Восстановить кости из титана решились днепровские ветеринары. Имплантат челюсти разработали специально для Ральфа.

Сергей Ткаченко, председатель ассоциации ветеринарных стоматологов: «Сначала изготовили имплантат челюсти по данным компьютерной томографии (КТ). А затем воссоздали остатки костей. Вот, например, у нас есть немного остатков суставов и краешек с зубами. Клац-клац — и он довольно легко становится на место».

Не только установить имплантат челюсти, но и подготовить животное к сложной операции — задача была крайне непростой, отмечают ветеринары во время осмотра. У Ральфа были зафиксированы атрофированные мышцы, образовалась характерная ямочка. У собак есть такая особенность: если мышцы не работают, то за шесть-семь суток они могут терять свою массу на 60 процентов.

Шесть часов борьбы за жизнь и длительная реабилитация

Сложная операция длилась шесть часов. Ветеринары делали всё возможное, чтобы Ральф перенёс длительный наркоз.

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Мария Галкина, ветеринарный врач: «Поддерживать стабильное давление при высоких дозах обезболивающего — тоже было сложно. Но мы справились. И он тоже. Он боролся изо всех сил».

А после операции — недели восстановления под строгим наблюдением. Собака заново училась жить с новой челюстью.

Анастасия Лункина, ветеринарный врач: «Сначала он немного похож на чайку, потому что привык, что челюсть постоянно выпадала. Здесь ткани уже отвыкли от того, что там была челюсть, была кость. И они уже не были такими эластичными».

Это уникальная операция, — утверждают ветеринары. Клиника полностью взяла на себя расходы на операцию, подготовку и реабилитацию. Титановую пластину для Ральфа приобрели волонтеры.

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Сергей Ткаченко, председатель ассоциации ветеринарных стоматологов: «Это действительно первый такой пациент. Не видел, чтобы кто-то делал что-то подобное. Даже в мире не видел. Теперь он может есть, лаять, зевать, пить. В принципе, жить такой же жизнью, как и раньше. И кусаться».

Возвращение на службу

Теперь в память о двух титановых защитниках у ветеринаров есть особый флаг. Спасибо. И вам спасибо.

Не просто военная собака, а настоящий друг — Сергей говорит, что он тронут, ведь неравнодушные люди смогли вернуть Ральфа к полноценной жизни.

Сергей, кинолог Национальной гвардии, владелец собаки: «Это побратим! Это член семьи! Как без него?»

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Все команды, которые он знал до ранения, Ральф до сих пор хорошо помнит, четко выполняя «Смирно» и делая «зайчика».

Им обоим предстоит ещё длительная реабилитация. По её окончании военные — Сергей и его собака — собираются вернуться на службу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 24 июня | ЖЕРТВЫ НАПАДЕНИЙ! УЖАС в КОНСТАНТИНОВЦЕ! НОВЫЕ ТАРИФЫ в КИЕВЕ

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