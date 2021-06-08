В Днепре ребенок выжил после падения из окна: медики рассказали, что могло его спасти

Мать девочка в это время находилась в ванной.

В Днепре 5-летняя девочка выпала с шестог этажа и выжила. Даже не получила ни одного перелома, — говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Медики предполагают, что ребенка спасли веревки для белья, которые были натянуты на низших этажах, и именно они замедлили падение. Все произошло в спальном районе города. Мать вышла в ванную комнату, девочка в этот момент проснулась и подошла к открытому окну. "Скорую" вызвали свидетели падения ребенка. Сейчас девочка в реанимации, впрочем, врачи говорят: угрозы для жизни нет. Ребенок в сознании, но о страшном падении ничего не помнит. Вскоре ее переведут в нейрохирургическое отделение. Между тем полиция расследует все обстоятельства. Известно, что семья состоит на учете как семья, оказалась в сложных обстоятельствах.

Бабушка девочки рассказала, что обычно девочка спит долго, однако на этот раз она проснулась. На окне была приоткрыта москитная сетка.

Врачи говорят, что у ребенка — черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, но повреждения внутренних органов или переломов костей у ребенка нет. Учитывая обстоятельства травмы — этот случай можно считать чудом.

Напомним, в Винницкой области 3-летний мальчик выпал с балкона пятого этажа и выжил. Ребенок упал на веревки для белья, это и смягчило падение.

Напомним, во Львове 5-летняя девочка высунулась из окна 7 этажа, ребенка от трагедии спасли прохожая и патрульные.

Новости Украины: в Днепре 5-летняя девочка выжила после падения с 6 этажа

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку