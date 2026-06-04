В Днепре садист вонзил нож в глаз собаке, а другого пса тяжело ранил: жуткие подробности (фото, видео)

Собаки, которых ранил садист / © ТСН

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В Днепре ветеринарные врачи и правоохранители борются за жизнь и справедливость для двух бездомных собак, которые стали жертвами шокирующего и жестокого нападения неизвестного садиста. Четвероногих любимцев местного зоологического рынка, истекающих кровью, утром нашли работники, которые только что пришли на работу. Одному из песиков живодер с максимальной силой вонзил нож прямо в глаз, а другого — порезал в области шеи и туловища.

О сложных операциях, состоянии животных и расследовании уголовного дела — в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Нож пробил кость: ветеринары провели уникальную операцию

Пострадавших четвероногих в экстренном порядке доставили в коммунальное предприятие «Зооконтроль». Состояние одного из них — ласкового пса по кличке Малыш — шокировало даже опытных специалистов, которые за годы работы видели немало человеческих зверств. Даже во время сложных медицинских манипуляций и перевязок Малыш не проявляет ни капли агрессии, не лает, а послушно идет в объятия к своим спасителям. Работники клиники констатируют: собака абсолютно добрая и невероятно ласковая.

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Ирина Пономаренко, начальница отдела КП «Зооконтроль»: «Это с максимальной силой был удар. Мы после каждого случая думаем, что мы видели уже все, но нет. Каждый раз какой-то тяжелый случай, мы понимаем, что люди очень жестокие».

Нож в глазах собаки. Осторожно, фото 18+ / © ТСН

Как выяснилось во время рентгена и хирургического вмешательства, орудие преступления засело в голове животного чрезвычайно глубоко. Ветеринарный врач Татьяна Мехеда, которая непосредственно оперировала изувеченного Малыша, признается — извлечь лезвие было сверхсложной задачей.

Татьяна Мехеда, ветеринарный врач: «Нож пробил кость в одном глазу и перешел через лобные пазухи в другую орбиту. Было достаточно трудно извлечь тот нож. Было массивное кровотечение, поэтому мы старались. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже глаз может видеть».

Второй собаке, которую работники рынка ласково зовут Толстым, садист нанес многочисленные глубокие ножевые ранения в области шеи и туловища. Чудом обошлось без поражения жизненно важных органов — лезвие совсем немного не достало до сердца животного.

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Расправа над животными произошла ночью

Раненых и окровавленных собак горожане нашли в центре города в начале рабочего дня. На Малыша, который неподвижно лежал на земле с рукояткой ножа, торчащей из головы, и его истекающего кровью друга Толстого работники рынка наткнулись, когда раскладывали товар. Люди отмечают: когда вечером они покидали рабочие места, все было абсолютно нормально, а кровавая расправа произошла ночью, когда на территории никого не было.

Сотрудники торговых рядовых в один голос отмечают, что эти собаки проживали на территории зоорынка уже несколько лет и никогда в жизни не проявляли никакой агрессии к прохожим или покупателям. Работники самостоятельно создали для бездомных комфортные условия — обустроили теплую буду и даже положили туда матрас из старого чемодана для дополнительного уюта. Вместе заботились о четвероногих и ежедневно их подкармливали.

Елена, работница зоорынка: «Все кормили, все любили. Никто не обижал. Они здесь жили. Мы вечером выезжали — все было нормально. Утром приехали — они ранены! Большая собачка нас встречала, а маленькая лежала внизу. Конечно, нелюди! Ножом так взять, пырнуть собаку в глаз! А того — хорошо, что до сердца не достал!».

Люди откровенно не понимают, у кого поднялась рука на беззащитных дворовых собак, которых знал и любил весь микрорайон. У охранников рынка нет никаких версий, кроме одной: в городе под покровом ночи орудуют обычные нелюди: «Это садисты какие-то! Не люди».

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Полиция ищет изверга

К расследованию дикого случая живодерства уже официально присоединились правоохранительные органы. Главным вещественным доказательством в деле станет именно то лезвие, которое хирурги достали из головы Малыша. Сотрудники «Зооконтроля» отмечают, что извлекали нож по строгим криминалистическим правилам, чтобы сохранить уникальные отпечатки пальцев нападающего для экспертизы.

Алина Стадник, пресс-секретарь полиции Днепра: «Полицейские отрабатывают камеры с видеонаблюдения и устанавливают свидетелей и очевидцев этого события».

По факту жестокого обращения с животными уже официально открыто уголовное производство. Зоозащитники и правоохранители выражают большую надежду, что живодер будет быстро идентифицирован и привлечен к реальной уголовной ответственности.

Тем временем и Малыш, и Толстый после перенесенных сложных операций понемногу выздоравливают под круглосуточным наблюдением ветеринаров. Возвращать на улицу собак, которые пережили такое сильное покушение на жизнь, волонтеры и врачи больше не планируют — сейчас для них активно ищут новую, добрую и надежную семью.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «Это были садисты, а не люди!»: шок-подробности нападения на собак в Днепре

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