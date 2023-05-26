В Днепре "скорая" не хотела ехать на вызов: разбираемся, когда не могут отказать пациенту

Напоминаем, за сколько должна приехать "скорая", и в каких случаях могут отказать пациенту.

В Днепре вечером 25 мая на улице рядом с автовокзалом заметили раздетую беспомощную женщина, которая просила о помощи. Неравнодушные прохожие хотели вызвать "скорую", однако утверждают, что оператор экстренной линии "103" отказал им по телефону.

Об этом глава общественной организации "Пані Патронесса" Анна Карпеченкова написала на своей странице в Фейсбук.

По ее словам, женщина была без обуви, только в носках и нижнем белье. Незнакомка попросила о помощи и сказала, что ей плохо. Женщина назвала свое имя и рассказала, что сегодня приехала из города Курахово Донецкой области.

"Вызываем скорую. При вызове — куча вопросов о ее повреждениях, состоянии опьянения, личных данных, почему она здесь, а что она делала до этого... Секундочку. Да мы же не врачи. Мой друг сдержанно и уверенно отвечает на вопрос оператора линии 103. Ему сообщают: "Мы к пьяным не выезжаем". Занавес", — написала днепрянка.

Она рассказала, что тогда решила вызвать полицию. Когда патрульный экипаж приехал на место, состояние женщины ухудшилось: она просила воды, неразборчиво говорила и легла на асфальт.

"Благодаря упорному общению патрульного, "скорая" все же прибывает на место минут через 30. Врач осмотрела женщину. Травма головы. Госпитализация", — рассказала днепрянка.

Сайт ТСН.ua обратился за комментарием к главе Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радию Шевченко за комментарием о состоянии женщины, которую забрала "скорая". Мы также спросили, почему медики сначала отказали пациентке.

А пока напомним основные правила. Вопрос доезда бригады "экстренки" регулируется постановлением Кабмина №1271. Согласно нему, все вызовы, в зависимости от жалоб пациента, делятся на четыре типа:

Критические – сопровождаются отсутствием или неэффективным дыханием, признаками массивного кровотечения или кровопотери.

– сопровождаются отсутствием или неэффективным дыханием, признаками массивного кровотечения или кровопотери. Экстренные – сопровождаются нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, признаками острого мозгового инсульта, расстройствами дыхания.

– сопровождаются нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, признаками острого мозгового инсульта, расстройствами дыхания. Не экстренные — пациент нуждается в оценке состояния здоровья, однако его состояние не безотлагательно, а отсрочка оказания медицинской помощи не приведет к ухудшению его состояния.

— пациент нуждается в оценке состояния здоровья, однако его состояние не безотлагательно, а отсрочка оказания медицинской помощи не приведет к ухудшению его состояния. Непрофильные — состояние пациента не является неотложным и не требует оказания медицинской помощи на месте.

За сколько должна приехать скорая?

На критический вызов бригада должна доехать через 10 минут, на экстренный за 20 минут.

На какие вызовы скорая не выезжает?

На не экстренные или непрофильные вызовы медики не выезжают.

В то же время, в случае не экстренных обращений к пациенту могут доставить медиков, но только при условии, что есть свободные бригады и нет доступа к получению первичной медицинской помощи у семейного врача, объясняет Министерство здравоохранения. Относительно непрофильного пациента могут проконсультировать по телефону.

Может ли скорая опаздывать?

Превышение норматива доезда бригады скорой допускается в случае обстоятельств, не зависящих от организации системы оказания экстренной медицинской помощи. Речь идет об усложненном дорожном движении, метеорологических условиях, сезонных особенностях, эпидемиологической ситуации и т.д.

Влияет ли военное положение на то, приедет ли скорая?

Нет, как и до полномасштабной войны, вопрос доезда бригады "скорой" регулируется постановлением Кабмина №1271.

Впрочем, военное положение влияет на то, за сколько медики должны приехать к пациенту. Так, в случае активных боевых действий на территории, с которой поступил вызов, выезд бригады будет отсрочен до прекращения угрозы.

Напомним, украинцы массово жалуются на то, что в их личных кабинетах Helsi отображаются "фейковые" визиты к врачам и обследования, которых на самом деле не было. В Минздраве прокомментировали злоупотребление со стороны врачей.

Читайте также: