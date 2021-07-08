В Днепре спасают 2-летнего малыша, которого порезал мужчина, чтобы вернуть бывшую девушку

По словам соседей, к детям относился хорошо, его соцсети пестрят фотографиями с женщиной и детьми.

При жизни двухлетнего мальчика, которого ранил ножом отчим, до сих пор борются врачи, он в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Ребенка прооперировали, но из-за большой потери крови — до сих пор состояние не улучшилось.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В то же время подозреваемый — 28-летний Сергей Федотов — дает показания в полиции. Его задержали накануне вечером, через 9 часов после резни. Мужчина все это время скрывался на чердаке заброшенного здания вблизи места нападения.

Все произошло на окраине поселка Девладово на Днепропетровщине. Мужчина ворвался в дом, где были дети его бывшей сожительницы. Связал скотчем двухлетнего Мишу и Вику семи лет. Затем позвонил бывший и требовал, чтобы она к нему вернулась. Угрожал взорвать дом или обидеть детей.

Когда вернулась бабушка, которая занималась детьми, двухлетний малыш истекал кровью, а нападающего нигде не было. С матерью детей он жил больше года. Осужденный ранее за разбой, мужчина нигде не работал. По словам соседей, к детям относился хорошо, его соцсети пестрят фотографиями с женщиной и детьми. Несколько месяцев назад пара разошлась. Женщина поехала на заработки, детей оставила на своих родителей.

«Они расстались недавно. И он сказал: не могу тебе причинить боль — это как сказал нам маленький ребенок — не могу тебе, причина детям. Мотив — ревность», — рассказывают руководитель Софиевского отдела прокуратуры Виктория Чумак.

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