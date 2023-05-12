В Днепре спасли бойца, у которого железный осколок застрял в сердце

Сантиметровый осколок в сердце — в Днепре спасли бойца, тяжело раненного в Донецкой области. Чтобы сохранить ему жизнь, медикам пришлось остановить его сердце, а затем с помощью магнита достать смертоносное железо, говорится в ТСН.

Два дня рождения теперь есть у защитника Сергея. Сорок восемь ему исполнилось в реанимации, когда он открыл глаза после спасения. “Обломок из сердца достали. По-видимому, родился в рубашке. Я был рад, что оживился, что здоров”, – говорит боец.

Многочисленные обломки прошили его тело в Донецкой области. Руки, ноги, шея – изрешечены. Но самый осколок с острыми краями угодил прямо в сердце.

Это была специальная медицинская поисковая операция, чтобы определить, где именно в сердце обломок и как его достать, медики провели тщательное исследование. Чудом не повредил большую артерию, застрял в мышце сердца и мог в любой момент начать движение и повлечь за собой сильное кровотечение, объясняют врачи. “Он зашел между ушком правой коронарной артерии. Прошел прямо под ней и остановился в стенке правого желудочка”, — объясняют врачи.

Во время четырехчасовой операции сердце бойцу пришлось остановить, чтобы удалили обломок. Оно не билось 15 минут, пока врачи с помощью специального магнита не достали обломок и не сшили рану. Подключается оборудование, которое берет на себя функции сердца и легких. То есть оно забирает кровь из пациента, через специальный аппарат, его оксигенирует – насыщает кислородом, и возвращает, минуя сердце, в сосуды. Берется из вен и возвращается в артерию”, – объясняют медики.

Сейчас сердце бьется как новое, в реанимации врачи отслеживают состояние защитника. “У пациента все шансы полностью восстановиться и стать полноценным человеком. Несколько десятков таких случаев, никаких летальных исходов”, — добавляют врачи.

Сергей, защищавший Украину больше года, после спасения надеется быстро поправиться. Дома его ждут две дочери-школьницы и взрослый сын.

У кардиохирургов уже есть жуткая коллекция — смертоносного железа россиян, что удалось достать из украинских сердец, чтобы они сражались вновь.

Читайте также:

"Теперь враг каждую атаку воспринимает как контрнаступление": эксперт о решающей военной хитрости ВСУ

"Газово-шведский" фронт: уникальная работница обустроила дома минипроизводство для помощи военным

Последствия "янтарной лихорадки" взялись устранять в лесах Ровно, но на восстановление понадобится до 80 лет