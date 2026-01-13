В Днепре украли миллионы, предназначенные для ремонта обстрелянных домов: интервью с прокурором области

Прокурор Днепропетровской области Юрий Папуша рассказал о непростой ситуации в регионе / © ТСН

В последние месяцы Днепропетровщина все чаще появляется в сводках военных как регион, где продолжаются активные бои. Как оказалось, война совсем не помешала отдельным должностным лицам украсть даже те деньги, которые были предусмотрены для восстановления жилых домов, которые обстреляла армия российских оккупантов. О разоблаченных должностных лицах, военных преступлениях на Днепропетровщине и самых резонансных мошеннических схемах региона в интервью для ТСН.ua рассказал руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Юрий Папуша.

Днепропетровская область находится на линии фронта, каждый день есть сообщения о повреждениях гражданской инфраструктуры и жилой застройки. Были ли органами прокуратуры выявлены факты хищения средств, предназначенных для восстановления жилья или для строительства сооружений гражданской защиты?

Так, при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры выявлен ряд резонансных уголовных правонарушений, связанных с присвоением бюджетных средств, выделенных на указанные категории.

В частности, в городе Самар заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства городского совета вместе с физическим лицом-предпринимателем присвоили 6,4 млн грн во время реконструкции укрытий в учебных заведениях. В сентябре обвинительный акт по этому делу уже был направлен в суд.

Кроме того, в декабре разоблачена организованная преступная группа в городе Днепр. Чиновник горсовета, предприниматель и бухгалтеры «конвертационного центра» завладели средствами городского бюджета, выделенными на восстановление жилых домов, поврежденных в результате российских обстрелов. Договоры заключались с подконтрольным предприятием по искусственно завышенным ценам на окна и двери, в то время как материалы фактически закупались у производителя значительно дешевле. Общий ущерб достигает более 3,3 млн грн.

Участникам этой схемы инкриминируют завладение бюджетными средствами, совершенное в составе организованной группы и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Время от времени появляются новости о том, что правоохранительные органы Днепропетровщины разоблачили граждан, пытавшихся совершить теракты на территории области. Какими были самые резонансные задержания?

В прошлом году разоблачены 18 человек за террористическую деятельность. Среди них — житель Днепра, который сделал взрывное устройство и планировал теракт в городе.

12 человек разоблачены в государственной измене — им сообщено о подозрении. Это те, кто передавал врагу координаты наших военных, корректировал удары и помогал уничтожать украинские города.

Один из них после вербовки ФСБ РФ корректировал обстрелы Никополя. Другой — передавал врагу данные об оборонных и критических объектах Павлограда.

Вынесено 15 обвинительных приговоров в отношении 16 человек.

В частности, 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил мужчина, который передавал врагу информацию о блокпостах, аэропорте и казармах.

Кроме того, в сентябре в апелляционном суде прокурорами обеспечено оставление в силе приговора о пожизненном лишении свободы государственному изменнику, который передавал врагу информацию о железнодорожных перевозках военной техники ВСУ.

Следует отметить, что для своих целей Россия использует даже детей. Так, в ноябре произошел резонансный случай с участием 16-летнего парня, совершившего теракт, приведший к гибели человека. Этот факт является еще одним доказательством беспринципности врага, который сознательно ломает судьбы детей и уносит жизни невинных людей.

В какой сфере зафиксировано больше всего фактов получения неправомерной выгоды в прифронтовой Днепропетровской области? Какова была самая большая взятка, получение которой было разоблачено органами прокуратуры.

Наибольшее количество фактов получения неправомерной выгоды зафиксировано в сфере здравоохранения.

В частности, в июле в суд направлен обвинительный акт в отношении медицинского директора Центра паллиативной помощи, который требовал за беспрепятственное оказание паллиативной помощи 3 тыс. 800 долларов США.

В августе разоблачен врач-неврололог в городе Каменское, которая получила 3000 долларов США за содействие в предоставлении II группы инвалидности.

Всего за последний год в сфере коррупционных правонарушений в суд направлено 210 обвинительных актов.

Какие факты хищения государственных денег были разоблачены на Днепропетровщине в течение 2025 года?

В 2025 году в Днепропетровской области зафиксированы многочисленные случаи хищения бюджетных средств в различных сферах деятельности. Эти нарушения касались как органов местного самоуправления, так и коммунальных, и частных предприятий и включали завышение цен, подделку документов и присвоение средств при выполнении ремонтных работ и закупок.

Так, в Днепре разоблачена преступная группа во главе с чиновниками коммунального предприятия городского совета. Вместе с подрядчиками они использовали проект по повышению энергоэффективности учебных заведений как инструмент незаконного обогащения. Участники схемы действовали по стандартной схеме — заключали по заведомо завышенным ценам, а фактически закупали строительные материалы низшего класса и качества. Подозреваемые нанесли ущерб бюджету общины на сумму более 14 млн гривен.

На коммунальных предприятиях других городских советов, в частности в Кривом Роге, зафиксировано присвоение средств во время работ по содержанию кладбищ на сумму около 6,8 млн. грн. Также в Терновской общине выявлено злоупотребление во время ремонта и содержания жилищно-коммунальной инфраструктуры, что нанесло ущерб в размере 3,8 млн. грн.

Еще одним направлением нарушений стало использование средств частными предприятиями во время выполения договоров по результатам публичных торгов. Так, были случаи завышения цен на поставку электроэнергии и подделки актов относительно использованных материалов во время ремонтов дорог. Общая сумма ущерба по этим делам достигает от 1,3 до 2,9 млн грн.

Служебная халатность должностных лиц Днепровского городского совета при подписании дополнительных соглашений по закупкам электроэнергии привела к убыткам бюджета на сумму более 7,5 млн грн.

Другой случай — при выполнении работ по текущему ремонту сливной канализации. Участники схемы, среди которых — должностные лица, присвоили на ремонте коллектора более 3,5 млн грн.

Отдельно отметим случаи финансовых операций, которые проводились с бюджетными средствами с целью легализации доходов, полученных преступным путем, что привело к ущербу свыше 2,1 млн. грн.

Днепропетровщина является одной из тех областей, которая больше всего страдает от обстрелов России. Сколько детей погибли и были ранены в результате таких действий страны-агрессорки?

С начала полномасштабного вторжения России Днепропетровщина потеряла 44 ребенка, еще 304 — получили ранения.

Отдельным болезненным эпизодом этой войны стал ракетный удар по детской площадке в Кривом Роге 4 апреля 2025, который оборвал жизнь 9 детей и оставил ранеными еще 7. Эта атака стала одной из самых масштабных по количеству пострадавших детей в Украине. Днепропетровская областная прокуратура собрала достаточную доказательную базу и заочно сообщила о подозрении чиновникам из РФ, ответственным за этот ракетный удар.

Сколько гражданских погибло в течение 2025 года в результате российских обстрелов на территории Днепропетровской области?

С начала полномасштабного вторжения погибли 533 гражданских лица.

Прокуроры каждый день фиксируют последствия очередных военных преступлений России. С 24 февраля 2022 года по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины) зарегистрировано более 6,4 тыс. уголовных производств, в том числе только в 2025 году — 3 303.

Глава одной из общин Днепропетровщины время от времени публично сообщает о жестоких боях украинских воинов с российскими оккупантами. Были ли за последнее время зафиксированы случаи мародерства со стороны российской армии на территории прифронтовых общин Днепропетровщины?

Из-за активных боевых действий в прифронтовых общинах Днепропетровской области часть населенных пунктов и отдельных территорий остается недоступной для правоохранителей по соображениям безопасности. В таких условиях невозможно точно подтвердить или опровергнуть факты мародерства со стороны войск России.

Вместе с тем, правоохранительные органы постоянно фиксируют и прорабатывают все сообщения, поступающие от органов местного самоуправления, военных администраций, профильных служб и самих граждан относительно возможных военных преступлений, в том числе и мародерства. Каждое сообщение не остается без внимания.

После получения безопасного доступа к соответствующим территориям и подтверждению фактов всем таким действиям будет дана принципиальная правовая оценка в пределах уголовных производств в соответствии с законодательством Украины.