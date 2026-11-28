В Днепре разразился скандал в школе

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В лицее № 61 в Днепре разразился скандал. Учительницу уволили после публикации в Threads. Сестра одной из учениц написала в соцсети, что учительница не увела детей в укрытие, несмотря на опасность, и во время урока рядом со школой произошел прилет «Бандероли». Учительница якобы не выпускала детей из помещения. Сама педагог отрицает эти обвинения.

TSN.ua собрал все подробности инцидента: что происходило в лицее во время нападения, как объясняют ситуацию учительница и её ученики, что говорят в городском совете и представительстве омбудсмена, а также каким должен быть алгоритм действий во время воздушной тревоги.

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Скандал в лицее № 61 в Днепре: что написала сестра ученицы

Эта история получила широкую огласку после постов Дианы Яворской в Threads. Девушка сообщила, что её сестра учится в лицее № 61, расположенном в 12-м квартале Днепра.

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По словам автора публикации, 24 ноября около 15:20 в городе объявили воздушную тревогу. Однако учительница истории Украины Олеся Малишевская якобы не разрешила ученикам покинуть класс и продолжила занятие.

«Сидите, учитесь дальше», — якобы сказала учительница детям, после чего, по словам Дианы, заперла кабинет на ключ.

Впоследствии рядом с учебным заведением раздался взрыв. Автор поста рассказывает, что после этого учительница первой побежала в укрытие, оставив школьников в классе.

Диана также пишет о повреждении окон в здании лицея. По её словам, сестра находилась на третьем этаже, тогда как на втором — окна вылетели.

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В то же время, по словам автора поста, дети не пострадали. Она также заявила, что подобные ситуации, когда учащихся лицея № 61 не отпускали в укрытие во время воздушной тревоги, случались и раньше.

Впоследствии Диана сообщила в Threads, что учительницу уволили.

Сообщение в социальной сети

TSN.ua пытался связаться с Дианой Яворской, чтобы получить более подробные разъяснения по поводу выдвинутых ею обвинений. Однако на данный момент девушка пока не ответила.

Что рассказала уволенная учительница об инциденте

TSN.ua удалось разыскать учительницу истории Олесю Малишевскую и получить её комментарий по поводу обвинений, которые распространились в социальных сетях.

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Педагог подтвердила, что больше не работает в лицее. По её словам, увольнение произошло по обоюдному согласию сторон. После разгоревшегося скандала и пережитого инцидента она сейчас сосредоточена на восстановлении здоровья.

В то же время Малишевская категорически отрицает, что запирала школьников в кабинете или первой побежала в укрытие, оставив детей.

«Обо мне пишут, что я якобы закрывала класс, но я не закрывала детей! И я первой (впереди детей — ред.) в укрытие не бегу. У меня вопрос к другим журналистам: почему они обратили внимание на анонимных участников (интернет-сообществ — Ред.)», — подчеркнула учительница.

Педагог также возмущена тем, что, по её мнению, в сети распространили одностороннюю информацию о событиях, не уделив достаточного внимания её разъяснению.

Она уверяет, что извинилась за случившееся, однако настаивает: детей в классе не оставляла.

«Я извинилась, но я детей не закрывала! Что я буду делать дальше? Я думаю, как поправить своё здоровье. Автор поста, насколько я поняла, — сестра одной из учениц. Она написала, что якобы я первой убежала. Откуда она это взяла? Я никого в классе не оставила», — рассказала Олеся Малишевская в комментарии ТСН.ua.

Что говорят об этом инциденте дети

Другую версию событий ТСН.ua изложила ученица 10-го класса, где Олеся Малышевская была классным руководителем. Девушка утверждает, что информация в сообщениях об инциденте не совсем соответствует действительности.

«Я сама разговаривала с детьми, у которых в то время был урок с Лесей Викторовной. Они мне всё рассказали», — утверждает ученица.

По её словам, после объявления воздушной тревоги Олеся Викторовна спросила учеников, собираются ли они идти в укрытие. Школьники якобы решили остаться в классе и продолжить занятия:

«Леся Викторовна спросила, идём ли мы в укрытие или нет. Дети все проголосовали, что нет. После этого они остались в классе, и никто не смотрел на радары».

Девушка утверждает, что после взрыва учительница отправила детей в укрытие, а сама направилась в другой класс, где училась собеседница ТСН.ua. Там в это время проходил урок алгебры.

Детей не пускают в убежище: что известно

Отдельно ученица обратила внимание наповедение других преподавателей лицея. По её словам, по крайней мере одна из них якобы неоднократно не разрешала школьникам покидать кабинет даже в случае опасности.

«Мы говорим, что нам страшно, что мы хотим уйти в укрытие. Она сказала: нет, сидим, учимся, потому что в укрытии нет никакого оборудования для учебного процесса», — пересказала ученица слова учительницы.

Девушка утверждает, что и в предыдущем случае, когда существовала угроза применения российского оружия, их класс также не отпустили в укрытие. По её словам, даже после двух взрывов школьники оставались в классе.

Что касается событий 24 ноября, ученица рассказала, что после взрыва Олеся Малышевская пришла даже в их класс, чтобы отвести детей в безопасное место. По её словам, учительница не бросила детей и не убежала первой.

Что говорят в руководстве лицея

TSN.ua также пытался узнать официальную позицию администрации лицея № 61. В приемной директора сообщили, что передадут руководителю информацию о запросе журналистов.

В то же время заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Павлюк, комментируя сообщение об инциденте в соцсетях, кратко заявила: «Там информация искажена».

Что выяснил представитель омбудсмена: нарушила ли учительница правила безопасности

Ситуация в лицее № 61 находится под контролем представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Днепропетровской области Алексея Урлаткина.

По информации представительства, учительница не обеспечила немедленное перемещение всех учеников своего класса в укрытие после объявления воздушной тревоги. Таким образом, по предварительной оценке, был нарушен установленный алгоритм действий участников образовательного процесса.

В комментарии ТСН.ua Алексей Урлаткин сообщил, что, согласно полученным данным, учительница вместе с детьми направилась в укрытие уже после взрыва российского боеприпаса вблизи лицея.

По словам директора учебного заведения, в результате взрыва в здании были повреждены три окна.

«Сообщается, что после инцидента учительница признала свою вину и подала заявление об увольнении по обоюдному согласию», — отметил представитель омбудсмена.

Он также сообщил, что директор лицея инициировала служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства, при которых ученики остались в учебном кабинете во время воздушной тревоги.

По словам Урлаткина, руководство учреждения предоставило представительству приказ от 10 августа 2026 года № 158. Им утвержден алгоритм действий участников образовательного процесса при сигнале «Воздушная тревога!». Документ, как утверждается, доведен до сведения всех педагогических работников.

Кроме того, представительство направило запрос в департамент образования Днепровского городского совета. В частности, там хотят выяснить, как контролируется своевременный переход всех участников образовательного процесса в укрытия, и что должны делать педагоги, если отдельные ученики отказываются покидать учебные помещения.

Команда представительства также посетила лицей. По итогам проверки планируется подготовить отчет и дать соответствующие рекомендации.

Почему уволили учительницу: позиция городского совета

В Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета также отреагировали на скандал. Там подтвердили, что по итогам рассмотрения ситуации руководство лицея приняло решение уволить учительницу.

В то же время в департаменте отметили, что служебное расследование с целью установления всех обстоятельств инцидента еще продолжается.

Там подчеркнули, что соблюдение правил безопасности во время воздушных тревог является обязательным для сотрудников учебных заведений.

«Игнорирование правил безопасности во время воздушной тревоги недопустимо. Никакие обстоятельства не могут быть важнее жизни и здоровья детей. Безопасность учащихся — безусловный приоритет», — заявили в департаменте.

Итак, несмотря на разные версии участников событий, решение об увольнении учительницы уже принято. В то же время служебное расследование должно установить, почему часть учеников не оказалась в укрытии сразу после объявления тревоги, а также были ли нарушения со стороны других сотрудников учреждения.

Как должны действовать учителя и ученики во время воздушной тревоги

В Министерстве образования и науки Украины подчеркивают , что безопасность участников образовательного процесса остается приоритетом. Очное обучение возможно только при наличии в учебном заведении укрытия.

После объявления воздушной тревоги учителя и ученики должны организованно перейти в убежище. При наличии соответствующих условий обучение можно продолжить непосредственно в убежище, чтобы не прерывать образовательный процесс.

Кроме того, в МОН рекомендуют учебным заведениям заранее разрабатывать алгоритмы действий в зависимости от ситуации с безопасностью. Это позволяет педагогам и учащимся понимать, как действовать в случае угрозы, и не принимать решения уже после объявления тревоги.

Соответствующие рекомендации Министерство образования и науки Украины опубликовало на официальном сайте.

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