В Днепре в шахту лифта упала женщина: пострадавшая скончалась на месте

В Днепре в шахту лифта упала женщина: пострадавшая скончалась на месте

Женщина упала в шахту лифта на первом этаже.

В Днепре в шахту лифта упала 90-летняя женщина. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Об этом ТСН.ua сообщили в Днепровском отделении полиции.

Как выяснилось, несчастный случай произошел в одной из многоэтажек на проспекте Петра Калнышевского. На горячую линию "102" об инциденте сообщили медики, приехавшие на место происшествия. Оказалось, женщина упала в шахту лифта на первом этаже.

"По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай". Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена ​​причина смерти женщины", — рассказали нам в пресс-службе Днепровского отделения полиции.

Напомним, что в Днепре девочка, которую разыскивал весь город, не хотела возвращаться домой. По словам волонтеров, ребенка на улице увидели прохожие.

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