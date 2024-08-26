В Днепре во время ракетного удара погиб мужчина, который в последний момент решил проверить воду в сети

Российские оккупанты 26 августа атаковали дачный кооператив в пригороде Днепра. Там россияне убили мужчину.

Об этом с места происшествия сообщила корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Журналистка ТСН отмечает, что дачный кооператив – это тихий пригород Днепра.

"Здесь сегодня утром погиб 69-летний мужчина. Это слесарь кооператива. Он как раз завершил дневную смену и должен был ехать домой. Он даже завел авто и в последний момент решил проверить воду в сети кооператива", — говорит Ольга Павловская.

Обстрел дачного кооператива в Днепре

Жена до сих пор не может поверить, что ее мужа нет.

"Я ему звонила по телефону и он должен был ехать с работы домой. Смотрю — смс, я перезвоню. Он не умеет писать смс, я все поняла", — говорит жена погибшего.

Люди говорят, что жертв могло быть больше, однако многие решили уехать отсюда.

Последствия обстрела

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Куда попали? ЛУЦК, Днепр, ЗАПОРОЖЬЕ ПОД УДАРОМ! МАСШТАБНАЯ АТАКА 26 АВГУСТА — последние новости Вживую

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил об одном из самых больших российских ударов по стране, который враг устроил 26 августа. РФ выпустила более 100 ракет разных типов и около 100 дронов. Массированная атака была направлена на критическую гражданскую инфраструктуру.

Читайте также: