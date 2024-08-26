В Днепре во время ракетного удара погиб мужчина, который в последний момент решил проверить воду в сети

Оккупанты убили 69-летнего слесаря дачного кооператива.
Российские оккупанты 26 августа атаковали дачный кооператив в пригороде Днепра. Там россияне убили мужчину.
Об этом с места происшествия сообщила корреспондентка ТСН Ольга Павловская.
Журналистка ТСН отмечает, что дачный кооператив – это тихий пригород Днепра.
"Здесь сегодня утром погиб 69-летний мужчина. Это слесарь кооператива. Он как раз завершил дневную смену и должен был ехать домой. Он даже завел авто и в последний момент решил проверить воду в сети кооператива", — говорит Ольга Павловская.
Жена до сих пор не может поверить, что ее мужа нет.
"Я ему звонила по телефону и он должен был ехать с работы домой. Смотрю — смс, я перезвоню. Он не умеет писать смс, я все поняла", — говорит жена погибшего.
Люди говорят, что жертв могло быть больше, однако многие решили уехать отсюда.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил об одном из самых больших российских ударов по стране, который враг устроил 26 августа. РФ выпустила более 100 ракет разных типов и около 100 дронов. Массированная атака была направлена на критическую гражданскую инфраструктуру.
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