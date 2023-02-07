В Днепре военные "ловили" мужчину на улице: что известно о скандальном видео

В Сеть попало видео, на котором трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским в Днепре. Один из военных в руке держит какие-то бумаги. Пользователи обсуждают, что это были якобы представители военкомата, пытавшихся вручить повестку.

На опубликованной записи видно, что в это время мимо проезжает машина патрульной полиции и останавливается, заметив инцидент. Из автомобиля выходят правоохранители.

В патрульной полиции Днепра ТСН.ua отказались комментировать происходящее на видео и сказали обратиться к военным.

"Патрульный экипаж помог военным", — кратко ответил старший инспектор пресс-службы областного управления патрульной полиции Павел Карманов.

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С чем патрульные помогли военным, "ловившим" мужчину на улице, в полиции не объяснили.

Стоит отметить, что инцидент произошел на улице Степана Бандеры (Шмидта), напротив центрального рынка "Озерка". На этой улице расположен Центрально-Чечеловский объединенный районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

ТСН.ua обратился в военкомат за комментарием по поводу скандального видео. Как только мы получим ответ — сразу опубликуем его на сайте.

Скандал с повестками в Одессе.

Напомним, в Одессе сотрудники военкомата передвигались на машине скорой помощи и раздавали повестки. В местном ТЦК и СП подтвердили, что такой случай действительно имел место. Машину "скорой" военные получили в рамках мобилизации транспортных средств и используют ее в качестве микроавтобуса.

Командующий Сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук отреагировал на жестокое задержание и инцидент с "скорой". Он отметил недопустимость создания негативного имиджа Сил обороны и ВСУ и нарушений действующего законодательства.

В парке, торговом центре или во дворе: кто и где имеет право вручить повестку

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