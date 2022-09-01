В Днепре волонтеры из оккупированного Мариуполя все лето развлекали детей из зоны боевых действий

За три месяца в лагере волонтеров побывало несколько сотен школьников, у которых враг отобрал дом, друзей и море.

На воде на Днепропетровщине учатся каякингу ныне дети из Мариуполя, Северодонецка, Лисичанская, Бахмута, недавно к ним присоединились и переселенцы из Никополя, говорится в ТСН.19.30.

Илья с семьей убегал от российских обстрелов, потому что по родному Никополю оккупанты каждый день бьют из Запорожской АЭС. Здесь привык к тишине и уже есть друзья. «Очень нравится, плыть немножко тяжело, но прикольно», – говорит мальчик.

Немного оттаявшись душой и отвлечься от необходимости начинать жизнь с нуля, ради этого поплавать с детьми приехала и Ирина. Она переселенка Северодонецка. «После того, как детки маленькие сами залезли и поплыли без инструктора, то у меня страх отсеялся полностью», — говорит Ирина.

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Что пережили эти дети, хорошо понимает Евгений Тузов из Мариуполя. В Днепре обустроил собственное убежище для переселенцев. Увидел, детям очень не хватает досуга, поэтому взялся организовать летний лагерь. «Я посетил не один шелтер, дети у них сидят, маринуются, им бы куда-то энергию всю девать. Мариупольские дети, они очень скучаю по морю. Я как сам коренной мариуполец, говорю об этом с тяжелым сердцем», – говорит мужчина.

С первого сентября у школьников начинается обучение, поэтому на этот раз летний лагерь провел последнюю встречу в таком формате. Однако осенью для маленьких переселенцев здесь планируется устроить спортивные секции. Чтобы дети чувствовали себя как дома, конечно, насколько это возможно.

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